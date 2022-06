WhatsApp Aero: ¿por qué esta app es muy peligrosa y no debes descargarla en tu teléfono?

WhatsApp es el servicio de mensajería más utilizado en todo el mundo para comunicarnos con amigos y familiares a través de mensajes, llamadas, notas de voz, emojis, fotos y videos. No obstante, a pesar que la plataforma de Meta se actualiza de manera constante con nuevas funcionalidades, existen usuarios que no están satisfechos y que buscan versiones no oficiales que ofrecen herramientas adicionales que no se encuentran en la versión original.

Estas aplicaciones modificadas son conocidas como MODs. Uno de los más descargados y que ha ganado gran popularidad entre los usuarios es WhatsApp Aero, una versión no avalada por el propio Meta. Sin embargo, la mayoría de internautas desconocen los riesgos que implica instalar esta app en nuestro teléfono.

¿Por qué no debes instalar WhatsApp Aero?

Aunque WhatsApp Aero ofrece múltiples opciones de personalización visual, con multitud de temas, colores, imágenes, textos, fondos e incluso emojis; utilizarla resulta muy peligroso, porque proviene de una fuente desconocida.

WhatsApp Aero. Foto: ProAndroid

WhatsApp Aero no está disponible en Google Play, sino que se descarga a través de un archivo APK que implica muchos riegos. Instalar un APK en Android puede significar que nuestro smartphone se infecte de malware o que nuestro móvil se llene de publicidad invasiva.

A través de un virus o malware pueden robar información importante de tu teléfono e incluso apoderarse de tus claves financieras, mientras que el segundo riesgo nos puede suscribir de manera involuntaria a mensajes de publicidad premium que pueden costar entre 5 y 10 dólares.

Asimismo, el propio WhatsApp viene advirtiendo a todos sus usuarios, tanto en Android como en iOS, que no está permitido el uso de este tipo de MODs que no están autorizados, ya que, si lo descubren, pueden banear tu cuenta.

Por usar WhatsApp Aero, la propia aplicación de Meta indica que puede suspender tu cuenta de manera temporal por 72 horas; sin embargo, si la infracción persiste, puede banear tu perfil para siempre y perder todos los datos que tenías en ella como tus chats, fotos, videos y archivos.

WhatsApp Aero no es la única versión modificada que está prohibida por WhatsApp, ya que tampoco permite otras apps de terceros como WhatsApp Gold, WhatsApp Plus, WhatsApp Delta y más.