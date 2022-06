WhatsApp Delta: ¿por qué no debes descargar esta peligrosa versión en tu smartphone?

WhatsApp es una de las aplicaciones que más actualizaciones ha traído en los últimos meses, no obstante, hay quienes aún no están conformes con todo lo que ofrece la plataforma y se inclinan por descargar otras versiones que cuentan con elementos nunca antes vistos en la red social de Meta.

De antemano, los usuarios ya son advertidos en la instalación de estas apps alternativas, pues el propio celular les avisa sobre un posible peligro. A pesar de ello, algunas personas deciden bajarse MOD como el reciente WhatsApp Delta, un APK que cumple el mismo servicio de mensajería, pero con presuntas funcionalidades que mejoran la experiencia de la comunidad.

Si bien puede sonar una opción atractiva, a continuación te explicaremos por qué nunca debes descargar esta versión, la cual es ilegal y ni siquiera está autorizada por las principales tiendas virtuales.

¿Por qué no debes descargar WhatsApp Delta?

WhatsApp Delta, al igual que otros MOD no oficiales, no están permitidos por Meta, ya que, además de ir en contra de las condiciones de uso del servicio de mensajería, es considerado como una APK, lo cual significa que puede vulnerar el sistema interno de los celulares, y la compañía de la aplicación no se haría responsable por algún ataque cibernéticos.

Al no estar presente en Play Store o App Store, WhatsApp Delta no pasa el proceso de verificación previo para Android o iOS, por lo que puede ocultar un malware que afecte el dispositivo móvil. En tanto, no ofrece cifrado de extremo a extremo a sus usuarios, por lo que, si se pierde la cuenta, ningún dato podrá ser recuperado.

Posible baneo

Por otro lado, una razón bastante importante para no instalar este tipo de apps es que pueden suspender temporalmente tu cuenta, y en caso de ser recurrente a la descarga de estas versiones, lo más probable es que puedas ser baneado para siempre.

“Si recibiste un mensaje dentro de la app que notifica que tu cuenta se encuentra suspendida temporalmente, significa que estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial. Si sigues sin usar la versión legítima, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, es el mensaje que se puede leer en el blog oficial de la red social.