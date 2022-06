WhatsApp: ¿por qué no debes usar los MOD no oficiales como WhatsApp Plus?

Cada cierto tiempo WhatsApp lanza una nueva actualización para mejorar y añadir funciones en busca de optimizar la experiencia de sus millones de usuarios en todo el mundo, tanto en Android como en iOS. Sin embargo, existen internautas que no están del todo satisfechos y que recurren a MOD no oficiales que ofrecen herramientas adicionales que no encontramos en la versión original de la plataforma de Meta.

En este sentido, miles de usuarios descargan aplicaciones como WhatsApp Plus, que es una plataforma modificada de WhatsApp, sin saber que toda su información personal puede ser vulnerada por terceros o hackers.

¿Qué son los MOD de WhatsApp?

Los MOD no son exclusivos de WhatsApp; de hecho, existen muchos de ellos dedicados a modificar diferentes aplicaciones y hasta videojuegos. En el caso de los juegos se encargan de añadir nuevos personajes y hacer otras personalizaciones, pero en las apps de mensajería se alteran diferentes características.

Sin embargo, estas aplicaciones modificadas pueden tener múltiples bugs (fallos) que las hacen poco estables. En el peor de los casos, podría provocar un error fatal en nuestro sistema operativo. Además, pueden contener un código malicioso que afecte nuestro dispositivo.

¿Por qué no debes instalar un MOD?

WhatsApp Plus, GBWhatsApp, entre otros MOD no están permitidos por WhatsApp, ya que el empleo de estas aplicaciones viola las condiciones de uso del servicio de mensajería. Por ende, tu cuenta puede ser suspendida de manera temporal, y si eres reincidente en la falta, podrías ser baneado para siempre. Esta es la lista completa de las apps que jamás debes instalar:

WhatsApp Plus.

GBWhatsApp.

YoWhatsApp.

GioWhatsApp.

FMWhatsApp.

DELTA YOWhatsApp.

HAZRD WhatsApp.

OGWhatsApp

WhatsAppX.

MBWhatsApp.

Soula WhatsApp.

Fouad Mokdad.

WhatsApp Begal.

WhatsApp Gold.

Sin embargo, no es el único motivo por el que no debes instalar este tipo de apps. Los ciberdelincuentes suelen infiltrarse en estas plataformas ilegales para robar información de los usuarios.