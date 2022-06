WhatsApp: ¿qué significa ‘pipipi’ y por qué es tan popular entre la comunidad dotera?

En WhatsApp y algunas redes sociales como Facebook, se ha hecho popular un término que ha sido adoptado masivamente por muchos jóvenes. A diferencia de los emoticones hechos con letras como ‘xd’, ‘7w7′ y ‘uwu’, esta vez no se trata de una combinación de letras que imitan alguna expresión facial, sino más bien de una interjección bastante peculiar y conocida entre el público latinoamericano: ‘pipipi’. ¿Qué significa?

Esta expresión es mucho más conocida entre el público gamer, especialmente entre aquellos que suelen jugar Dota. Quizá uno de sus similares más cercanos es ‘SIUUU’ (cuyo origen puedes leer aquí) y, al igual que esta, tiene un origen externo al aplicativo de Meta.

PUEDES VER: WhatsApp por fin incluirá un botón para editar mensajes

¿Qué significa ‘pipipi’ y por qué es tan popular en WhatsApp?

Existe más de un origen a la expresión ‘pipipi’. En primer lugar, debemos decirte que se trata de un modismo nacido en las redes sociales, al menos en su forma escrita.

Una de las teorías sobre por qué se hizo tan popular, se remonta a un conocido video subido a la plataforma de YouTube, que rápidamente se hizo viral en la comunidad de doteros. Este clip muestra una parodia del astronauta de Among Us pidiendo ayuda económica para que no acaben con él. En medio de sus súplicas, el personaje llora, imitando el llanto de El Chavo del Ocho (pi, pi, pi).

Otros creen que la frase se hizo popular entre los jóvenes peruanos desde que Sideral, un famoso streamer dedicado a este videojuego, comenzó a utilizarlo en sus transmisiones y también en forma escrita. Pese a todas las teorías, lo más seguro es que la frase esté inspirada en la jocosa forma de llorar del personaje creado por Roberto Gómez Bolaños.

En WhatsApp, el modismo suele usarse para expresar una tristeza irónica o meramente retórica, incluso en un contexto de broma. No implica necesariamente un lamento o un llanto descomedido.