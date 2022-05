WhatsApp: descubre si alguna persona te añadió sin que lo sepas

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas a nivel mundial. Dentro de esta app de Meta podemos realizar muchas funciones que nos permiten comunicarnos con otras personas sin importar la distancia. Antes esta plataforma solo permitía enviar mensajes de texto y notas de voz, pero hoy, con el avance de la tecnología, ya podemos mandar fotos, videos, stickers, subir estados y hasta compartir gifs.

Como resultado de la masiva cantidad de individuos que emplean la app, muchos suelen agregar a su listado de contactos a gente que no conocen, lo que puede ser molesto para algunos. Sin embargo, existe una solución nativa para poder notar si es que alguien que no conocemos o no pertenece a nuestro entorno cercano nos ha añadido. Lo mejor es que este truco es apto para Android y Apple.

Paso a paso para saber si alguien te tiene registrado en WhatsApp

Este truco es totalmente seguro de utilizar, ya que no es necesario descargar ninguna aplicación ni programa de terceros. Para lograrlo, se usa una de las funciones nativas de WhatsApp. Solo debemos seguir estas instrucciones: