¿Por qué Facebook no te deja comentar ni reaccionar?

Al igual que los comentarios, las reacciones se han convertido en unas de las funciones de interacción más populares en Facebook, ya que nos permiten expresar que algo nos importa, nos entristece o nos enfada. Sin embargo, puede ocurrir que la red social de Mark Zuckerberg te impida utilizarlas de manera temporal. ¿Qué origina este problema? Aquí te lo contamos.

Las funciones de comentarios y las reacciones están disponibles en Facebook en cualquiera de sus versiones, sea Android, iPhone o en la versión web. Para utilizarlas no es necesario descargar ninguna aplicación de terceros. Sin embargo, que no puedas disponer de ellas puede deberse a las siguientes razones:

Infringiste las normas de Facebook

Cuando no se puede dar una reacción o contestar una publicación o meme, es muy seguro que sea porque has cometido una falta a las normas de Facebook. Es decir, has hecho un uso abusivo de la red social.

Como se sabe, al igual que toda aplicación, Facebook tiene una serie de normas que todo usuario debe cumplir. Por ende, si hiciste una publicación prohibida o realizaste comentarios con contenido racista, xenófobo o incitando a la violencia, es altamente probable que la red social te aplique una sanción.

Por cometer estos actos en contra de las normas de Facebook, la sanción es temporal, puede ser 1 o 2 días. Luego de cumplir tu sanción, podrás usar nuevamente las reacciones y comentar publicaciones. No obstante, recuerda siempre respetar las reglas de la red social porque podrías recibir una sanción más drástica.

Fallas de la app o de la conexión a internet

Otro de los motivos habituales que nos impide reaccionar o comentar a una publicación en Facebook es que te quedaste sin datos en tu teléfono o que la red Wi-Fi no esté funcionando de manera adecuada. Estas fallas también pueden suceder por una mala ejecución de la aplicación, por lo que lo mejor es cerrar y volver a abrirla.