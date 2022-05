¿Qué hacer si WhatsApp no me envía el código de verificación?

Para activar WhatsApp en un teléfono Android o en un iPhone es necesario introducir el código de verificación que te envía el propio servicio de mensajería de Meta. Sin embargo, por diversas razones puede ocurrir que este no te llegue y te quedes bloqueado en este paso sin poder acceder a tu cuenta en la aplicación. En este sentido, es necesario conocer las posibles causas de este problema y cómo puedes solucionarlo.

La validez de un número telefónico es solicitada como una medida de seguridad para WhatsApp. Este código es conformado por seis dígitos numéricos que pueden ser enviados mediante un SMS o llamada. No obstante, algunos usuarios pueden tener problemas para obtenerlo. A continuación, te detallamos las causas más comunes.

Comprueba que el número de teléfono sea el correcto

Para verificar nuestra cuenta de WhatsApp es necesario introducir nuestro número de teléfono que recibirá el código de verificación. Sin embargo, puede ocurrir que no lo hayas hecho de la manera correcta.

No debes poner ceros adicionales a tu número de teléfono, sino que debes añadirle el código internacional, en el caso de Perú es el prefijo “51″. Por ejemplo, debería ser: +51 989 634 586.

Comprueba que la tarjeta SIM esté activa o tenga señal

Otro de los problemas que puede originar que no te llegue el código de verificación de WhatsApp es que la tarjeta SIM no esté activa o no tenga señal, por ende, no recibes ningún tipo de información. En este caso debes sacar y volver a poner la tarjeta para luego ubicarte en una zona donde sí haya buena red de cobertura móvil.

Desinstala aplicación y reinicia el teléfono

Que WhatsApp no se esté ejecutando de manera correcta en tu teléfono y haya una interrupción en el sistema también es una posible causa que origina que no recibas el mensaje con el código de verificación.

Para solucionar este problema lo recomendable es desinstalar la aplicación de mensajería, volver a descargarla desde la tienda de aplicaciones (Play Store o App Store) y luego reiniciar el teléfono.

Ponte en contacto con el soporte de WhatsApp

Si luego de todos los procedimientos realizados no has podido resolver el problema y sigues sin recibir el código de verificación de WhatsApp, debes ponerte en contacto con la plataforma a través de este link.