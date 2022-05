WhatsApp: ¿por qué sueles escribir ‘jajaja’ o ‘xD’ aunque no estés sonriendo realmente?

Si utilizas WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger u otra aplicación de mensajería instantánea, seguro habrás usado las expresiones ‘jajaja’, ‘xD’, ‘LOL’, entre otras, para expresar que algo te pareció gracioso. Lo curioso es que, en la mayoría de casos, las personas que utilizan estos términos, ni siquiera realizan una leve sonrisa. ¿Por qué sucede esto? Aquí te lo contamos.

De acuerdo a El País, una investigadora llamada Agnese Sampietro de la Universidad Jaime I, ubicada en España, realizó un estudio con varios grupos de personas y determinó que solo algunos de los que envían onomatopeyas de risa o emojis de caritas sonrientes están expresando esa emoción realmente, la mayoría mantiene el mismo semblante al escribir.

Según la publicación, expresiones como ‘jajaja’, ‘xD’, ‘LOL’ (laughing out loud), ‘ROFL’ (rolling on the floor laughing), emojis de caritas estallando de risa, entre otros similares, son utilizados para reemplazar a la sonrisa que la mayoría de personas hace cuando mantiene una conversación cara a cara con algún conocido.

Es decir, estas expresiones de alegría son usadas, de forma inconsciente, para que la persona con la que estamos hablando por WhatsApp u otra aplicación de mensajería similar, sepa que la estamos escuchando. De esta forma, seguirá escribiendo sin pensar de que está hablando solo porque no mostramos interés.

“A veces escribimos ‘jajaja’ sin reírnos, quizás incluso por cortesía. Y, por eso, cuando algo nos ha hecho mucha gracia y queremos que nuestro interlocutor sepa que nos estamos riendo, a menudo recurrimos a las mayúsculas o incluso incorporamos errores al teclear, muchas veces simulados”, señala Sampietro.

Vale recordar que, recientemente, WhatsApp incorporó una nueva característica para que los usuarios puedan reaccionar con emojis a los mensajes de sus amigos. Por el momento solo hay seis emojis y muchos están utilizándolos para acabar una conversación, en lugar de un “jajaja”, “XD” u otra expresión similar.