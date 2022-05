Facebook: ¿por qué era imposible bloquear a Mark Zuckerberg de su propia red social?

Mark Zuckerberg, el fundador de Meta, se encuentra de cumpleaños. Este 14 de mayo de 2022, el multimillonario estadounidense cumple 38 años y en redes sociales se comenzó a viralizar la teoría de que es imposible bloquearlo de Facebook, su propia red social. ¿Qué tan cierto es eso?

Quizás no lo sepas, pero uno de los mitos más populares que circulan sobre Mark Zuckerberg es que, debido a que es el creador de Facebook, tiene la facultad de ver los perfiles de cualquier usuario, no importa que no sean amigos o que el perfil esté con todas las medidas de privacidad.

Llevados por la idea de que Mark Zuckerberg puede ver sus fotos, muchos usuarios decidieron bloquearlo de Facebook y se llevaron una gran sorpresa, ya que el perfil del empresario estadounidense no tiene nada especial. Entonces, ¿Cómo nació este mito sobre él?

Según detalla Mashable, el mito tiene ago de cierto, ya que hubo un tiempo donde era imposible bloquearlo; sin embargo, esto no se debía a la arrogancia del creador de Facebook, tampoco porque su cuenta sea diferente, si no porque la plataforma tiene un mecanismo de seguridad poco conocido.

Hace algunos años, los usuarios de Facebook que intentaban bloquear a Mark Zuckerberg veían el siguiente mensaje: “This profile can’t be blocked right now” (Este perfil no puede ser bloqueado en este momento). A partir de allí es que se creó el mito que todavía circula en redes sociales.

Hace algunos años se producía un error cuando intentabas bloquear a Mark Zuckerberg. Foto: Xataka

Mashable se puso en contacto con Facebook para saber por qué pasaba esto. La empresa reveló la existencia de un mecanismo que protege las cuentas de ciertos usuarios y que se activa de forma automática cuando hay campañas que buscan denunciar o bloquear perfiles de forma masiva.

“El propósito de este sistema es proteger a las personas dirigidas por estas campañas virales”, sostuvo Facebook. Por ese motivo, era imposible bloquearlo en su momento. Sin embargo, en la actualidad, ese mecanismo está deshabilitado, así que puedes hacerlo sin problemas.

Una vez que lo bloquees, no podrás ver las publicaciones que Mark Zuckerberg hizo en su propia plataforma, incluso de los anuncios que suele realizar. En caso te arrepientas y lo desbloquees, debes saber que tendrás que esperar unos dos días para volverlo a bloquear.