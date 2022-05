¿Qué hago si WhatsApp se detiene en mi teléfono?

WhatsApp se ha convertido en la aplicación que más usamos para comunicarnos o chatear con nuestros amigos, familiares o compañeros del trabajo. Por ello, puede resultar agobiante cuando tenemos problemas con la plataforma de Meta y nos aparece el mensaje “Desafortunadamente WhatsApp se ha detenido”, lo que nos impide enviar mensajes o notas de voz. ¿Qué hacer cuando tienes este problema? Aquí te lo explicamos.

Si el mencionado mensaje aparece en tu teléfono Android o en un iPhone, no tienes por qué alarmarte, porque no es un error, sino un aviso que indica que no puedes usar WhatsApp. En este sentido, debes saber que existe más de una razón que puede estar causando este problema. A continuación, te detallamos lo que debes de hacer para solucionarlo.

Reiniciar el teléfono

Una de las soluciones más simples para resolver cualquier error de una aplicación como WhatsApp es reiniciar el teléfono. Esta acción suele resolver problemas menores, y si no hay otra causa de mayor preocupación, podrás abrir el servicio de mensajería sin ningún problema. Asimismo, debes saber que es buena idea apagar el móvil después de unos días porque usarlo constantemente hace que sea lento.

Eliminar la caché de WhatsApp

Siempre que encuentres este tipo de error o problemas en WhatsApp, o cualquier otra aplicación, debes intentar borrar los datos caché. La memoria caché guarda la información de uso frecuente, y cuando este se borra, inmediatamente se resuelve el error que hace que la app se detenga o se pare de manera frecuente. Para hacerlo sigue estas instrucciones:

Entra en Configuración de Android y pulsa en la opción Aplicaciones y notificaciones.

Luego toca en la opción Ver todas las aplicaciones.

Desliza hacia abajo y encuentra WhatsApp

Pulsa sobre WhatsApp y luego da clic en la opción Borrar caché

Por último, da clic en el botón Borrar y listo.

Liberar espacio

Otras de las razones que podría generar que WhatsApp se detenga y no funcione de manera adecuada es que te estés quedando sin almacenamiento en tu dispositivo. Debemos asegurarnos que por lo menos haya 200 MB de espacio disponible. Para liberar espacio puedes ir a la opción de ‘Administrar almacenamiento’ de WhatsApp y borrar aquellos videos y archivos que no deseas conservar.