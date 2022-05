Facebook: ¿cómo saber si un contacto te ha bloqueado en la red social?

Para dejar de ser amigo de alguien en Facebook, no es necesario bloquearlo, pero es una función ideal cuando no queremos tener ningún tipo de contacto con esa persona y que nos vuelva a contactar. Sin embargo, al igual que puedes bloquear a alguien, el resto de usuarios también puede hacerlo contigo. Por ello, si sospechas que alguien te ha bloqueado en la red social, aquí te diremos cómo puedes averiguarlo.

Cuando una persona bloquea a otro usuario en Facebook, solo él sabe de la acción realizada, ya que la red social no envía mensajes ni se lo notifica al contacto bloqueado. Por ello, no es tan sencillo saber cuándo alguien nos bloquea, pero existe más de un indicio que nos ayudará a averiguarlo.

No puedes ver la información de su biografía

Si antes podías ver el muro de un contacto de Facebook y ahora no puedes visualizarlo por más que lo has buscado de todas las formas a través del buscador de la red social, es un claro indicio de que aquel amigo te ha bloqueado. Esto aplica solo si la persona en cuestión estaba en tu lista de amigos, si no lo tenías agregado es muy probable que haya cambiado su estado de privacidad.

Consulta tu lista de amigos

Si el supuesto contacto que te ha bloqueado en Facebook aparece en tu lista de amigos, quiere decir que todavía tienes a esa persona en tu red social, ya que es muy probable que haya restringido sus publicaciones solo a un círculo cercano.

No puedes comentar sus publicaciones

Si además de no poder ver el muro del contacto de la red social que crees que te ha bloqueado, tampoco puedes comentar sus publicaciones o fotografías, todo apunta a que ha optado por dejar de comunicarse contigo de manera radical.

Su perfil ha desaparecido

Si has tratado de buscar el perfil de Facebook del usuario que te habría bloqueado y no lo encuentras, es probable que te haya eliminado de su lista de amigos de manera radical. No obstante, también existe la posibilidad de que haya desactivado su cuenta. Para salir de dudas, pídele a alguien de confianza que busque a esa persona en la app de Meta.

Paso a paso para activar el ‘modo zurdo’ en mi teléfono

Para activar el ‘modo zurdo’ en un teléfono Android no es necesario instalar herramientas de terceros. Al hacerlo, se ejecutará en todas las aplicaciones que tienes en tu smartphone. A continuación te explicamos cómo:

Accede a los ajustes o configuración de tu teléfono Android

Da clic en la opción ‘Información del teléfono’

Te debe salir ‘Número de compilación’. Lo puedes ver en la parte baja de la pantalla. Oprime tres veces, hasta que te aparezca en la pantalla un mensaje que diga: ‘Ya es un desarrollador’.

El siguiente paso es regresar a configuración para buscar los ajustes adicionales.

Selecciona ‘Opciones de desarrollador’

Por último, da clic sobre forzar uso de la dirección de formato de derecha a izquierda.

De esta manera, si eres zurdo, podrás usar las aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Facebook Messenger de manera más cómoda. Además, ten en cuenta que para que las apps funciones con estos nuevos ajustes deben estar actualizadas.