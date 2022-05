Descubren peligroso troyano Android.Spy.4498 oculto en WhatsApp Plus y GBWhatsApp

Aunque Meta suele alertar sobre los peligros de utilizar versiones alteradas de WhatsApp, existen muchas personas que instalan estas aplicaciones modeadas, debido a que permiten tener acceso a funciones que la versión original todavía no tiene, como la posibilidad de ver mensajes eliminados, descargar estados de tus amigos, entre otras características.

Actualmente, los MODs de WhatsApp más populares son WhatsApp Plus, GBWhatsApp y OBWhatsApp. Debido a que no son oficiales, no están disponibles en Google Play Store o App Store, las tiendas oficiales de Android y iPhone, respectivamente. Para descargarlas, el usuario tiene que visitar páginas web llenas de publicidad o de dudosa procedencia.

Según detalla AndroidPhoria, un portal especializado en tecnología, un peligroso troyano llamado Android.Spy.4498 ha tenido un crecimiento exponencial durante el 2022, debido a que miles de usuarios lo están descargando pensando que es una versión modificada de WhatsApp, la app de mensajería instantánea más popular del mundo.

De acuerdo a la publicación, una vez instalado, Android.Spy.4498 tendrá acceso a tu información personal que podrá ser utilizada por los hackers para saltarse los sistemas de seguridad que tienen tus aplicaciones bancarias o de redes sociales. Incluso, este peligroso troyano tiene la facultad de descargar otros malware en tu smartphone.

Hasta el momento, se ha detectado el malware en tres famosos MODs de WhatsApp (WhatsApp Plus, GBWhatsApp y OBWhatsApp). En caso los tengas, lo mejor será eliminarlos cuantos antes y descargar la versión oficial que se encuentra disponible en Google Play Store.