WhatsApp: ¿cómo desactivar el autocorrector en simples pasos?

La tecnología cada vez nos entrega herramientas para que podamos escribir con más facilidad y alcance a nuestros contactos. WhatsApp, por su parte, no ha sido ajeno a estos cambios y con el tiempo también ha implementado herramientas que mejoran la funcionalidad al momento de chatear con otras personas. Una de estas es el autocorrector que viene de manera predeterminada y que tiene como finalidad predecir y mejorar la ortografía de los usuarios.

No obstante, esta opción suele ser molesta para algunos usuarios, quienes prefieren que el sistema no se entrometa dentro de sus conversaciones. Incluso, muchos internautas no saben que esta opción se puede desinstalar de manera nativa.

Seas usuario de Android o iPhone, a continuación te explicamos el paso a paso para que puedas eliminar esta opción de WhatsApp.

¿Cómo desactivar el autocorrector de WhatsApp?

El autocorrector de WhatsApp suele impedir tener una buena conversación, ya que acostumbra alterar o modificar las palabras del mensaje. Por tal motivo, te mostramos el paso a paso para desactivar esta opción en los dispositivos Android y iPhone.

Desactivar el autocorrector de WhatsApp en Android

Si tu celular es Android, debes hacer lo siguiente para quitar esta herramienta del app de la mensajería:

Accede a la sección ‘ajustes’ de tu dispositivo móvil

Identifica y selecciona la opción ‘sistema’

Presiona la sección ‘corrección ortográfica’

Desactiva la opción ‘corrección ortográfica’

Tras esto, podrás elegir lo que escribas y enviar mensajes sin mayores problemas.

Desactivar el autocorrector de WhatsApp en iPhone

Si cuentas con un smartphone iPhone, el procedimiento es similar. Solo debes realizar lo siguiente: