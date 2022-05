Antiguo jefe de WhatsApp se arrepiente de haber vendido la aplicación a Mark Zuckerberg

Si usas WhatsApp desde sus inicios, seguro recuerdas que esta famosa aplicación de mensajería instantánea no pertenecía a Meta, conocida antes como Facebook. En febrero de 2014, cinco años después de su lanzamiento, recién fue comprada por la compañía de Mark Zuckerberg que pagó alrededor de 19.300 millones de dólares.

Neeraj Arora, quien en su momento fue director de negocios (CBO) para WhatsApp, utilizó su cuenta oficial de Twitter para publicar un comunicado, donde afirma sentirse arrepentido por haber vendido la plataforma de mensajería instantánea que, en la actualidad, es la más utilizada del mundo con más de 2000 millones de usuarios.

De acuerdo al antiguo jefe de WhatsApp, Mark Zuckerberg les había prometido que, luego de la compra, mantendría la visión original de los creadores que era: no rastrear a los usuarios, tampoco recopilar sus datos y mucho menos incluir publicidad en la aplicación, algo que Meta no ha cumplido por completo.

“Originalmente, WhatsApp hacía dinero cobrando 1 dólar a los usuarios por descargar la aplicación. No queríamos anuncios y rastreo multiplataforma, y Facebook dijo que estaban de acuerdo y creían en nuestra misión”, escribió Neeraj Arora en su cuenta de Twitter.

Aunque no quiso brindar otros nombres, el antiguo ejecutivo de WhatsApp aseguró que no es el único que se arrepiente de haberle vendido su aplicación a Meta, ya que sienten que la plataforma de mensajería instantánea está lejos de ser lo que quería que fuera.

How WhatsApp made money was by charging users $1 to download the app.



And Facebook (said they) supported our mission & vision.



Brian even wrote this famous note: pic.twitter.com/A6ufhkMIuX