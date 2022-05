WhatsApp: ¿qué significa el mensaje ‘cambió tu código de seguridad’?

WhatsApp es la plataforma de mensajería que más usamos en nuestro día a día para comunicarnos con nuestros amigos y familiares, tanto en Android como en iOS. Sin embargo, existen algunas funcionalidades que pocos usuarios conocen. Uno de estos es el mensaje ‘cambió tu código de seguridad’ que suele aparecer tanto en conversaciones individuales como los grupales. ¿Qué significa? En los siguientes párrafos te lo contamos.

Lo primero que tienes que tener claro es que no debes preocuparte si te aparece este mensaje de WhatsApp, ya que no es nada malo y la información de tu cuenta no está en peligro. Se trata de un cambio habitual que la plataforma de Meta suele hacer cada cierto tiempo.

¿Qué significa el mensaje ‘cambió tu código de seguridad’?

En general, el mensaje ‘cambió tu código de seguridad’ significa que todas tus conversaciones de WhatsApp están cifradas de extremo a extremo. De esta manera, solo tú y el receptor pueden leer lo que se envía, ni siquiera la app de mensajería tendrá acceso a lo que se envió.

En este sentido, tus mensajes se aseguran con candados y solo tú y el receptor cuentan con los códigos/llaves especiales para abrir y leer los mensajes. Para mayor protección, cada mensaje que envías tienen su propio candado y código únicos.

Asimismo, el código de seguridad cambia cada día u hora con la finalidad de que ningún intruso pueda hackear tu cuenta o hacerse con las conversaciones. Se encuentra en la pantalla de información de tus contactos y está disponible en forma de código QR y de 60 dígitos.

Tampoco debes preocuparte de que este código caiga en manos extrañas, el que puedes visualizar no es la clave en sí, ya que siempre se mantiene secreta. Si en caso no quieres que te aparezca el mensaje, debes hacer lo siguiente:

Ingresa a WhatsApp.

Da clic en Ajustes > Cuenta.

Ingresa al apartado de seguridad y desactiva la opción ‘Mostrar notificaciones de seguridad’.

Recupera una conversación borrada accidentalmente

Si por algún motivo borraste una conversación de WhatsApp con fotos y videos muy importantes, entonces tienes que saber que existe un truco muy sencillo que te permitirá recuperarlos. A continuación, te vamos a enseñar cómo.

El truco secreto, que pocas personas conocen, solo funciona si el usuario de WhatsApp realizó una copia de seguridad de la aplicación de mensajería instantánea. Si cumples este requisito, no dudes en revisar este video para más detalles.