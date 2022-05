WhatsApp Plus libera versión 20.00.0: ¿por qué no debes instalarla en tu smartphone?

WhatsApp Plus, uno de los MODs más populares de WhatsApp, acaba de actualizarse a su versión 20.00.0 y miles de usuarios en redes sociales han manifestado estar entusiasmados por descargarla para probar sus nuevas funciones, sin imaginar que esta app de mensajería no oficial es sumamente peligrosa. ¿Por qué? Aquí te contamos.

A diferencia del WhatsApp original, las aplicaciones modificadas como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, WhatsApp Delta, entre otras, se caracterizan por tener funciones adicionales, como la posibilidad de descargar estados, saber quién vio tu foto de perfil, visualizar mensajes que hayan sido borrados, entre otras características.

Gracias a estas funciones extras es que muchos usuarios de WhatsApp prefieren estas versiones no oficiales, las cuales son muy peligrosas. El mayor riesgo es que baneen tu cuenta oficial, primero de forma temporal y luego de manera permanente, si no hiciste caso a las advertencias y seguiste usando estos MODs.

“Si recibiste un mensaje dentro de la app notificando que tu cuenta se encuentra suspendida temporalmente significa que estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial. Si sigues sin usar la versión legítima, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, indica Meta en su blog oficial.

¿Por qué no debes descargar WhatsApp Plus 20.00.0?

Además de que tu cuenta podría ser suspendida, debes saber que la versión 20.00.0 de WhatsApp Plus, debido a que es una aplicación no oficial, no ofrece el famoso cifrado de extremo a extremo, por lo que otras personas (un hacker) podrían entrar en tus conversaciones sin ningún problema.

De igual manera, al no estar publicada en App Store o Play Store, sino en sitios de descarga de dudosa procedencia, se corre el riesgo de que el APK (el instalador de WhatsApp Plus) esté infectado con algún malware que tenga el objetivo de robar tu información personal, sobre todo contraseñas de cuentas bancarias.