YouTube ahora te obligaría a ver 5 anuncios por video y no podrás omitirlos aunque quieras

YouTube es la popular plataforma de videos que reúne a millones de usuarios en todo el mundo. Por esa razón, Google, la empresa propietaria, ha centrado sus esfuerzos en conseguir que su servicio Premium gane más clientes para generar más ingresos. Para cumplir su propósito, ahora la versión gratuita del servicio estaría recibiendo cambios que forzarían a las personas a cambiarse al plan de pago.

En esta ocasión, tal y como reporta el portal tecnológico Gizmochina, Google ha optado por un plan más agresivo para lograr que más usuarios formen parte de su programa de suscripción y así obtener los beneficios de YouTube Premium.

La medida tomada por el gigante tecnológico tiene que ver con la posibilidad de saltar los anuncios de los videos en la versión gratuita de YouTube. El reciente reporte muestra que emergen hasta cinco comerciales ininterrumpidos antes de que uno vea el contenido del canal.

El formato publicitario ya genera polémica entre los usuarios, quienes ya se manifestaron al respecto, como se aprecia en la imagen de la parte superior. Sin embargo, desde la plataforma de videos han manifestado que es una situación que “puede suceder con cierto tipo de formato de anuncio llamado bumper ads”.

En otras palabras, son anuncios cortos de 6 segundos que uno no puede omitir, aunque quiera, pero que tampoco llegará hasta el minuto de duración. No obstante, en caso de desplegarse la medida a todos los usuarios, cada uno de ellos tendrá que soportar 30 segundos de publicidad en total como mínimo.

¿Deseas tener YouTube Premium en tu teléfono Android o iPhone sin tener que pagar nada?

Si estás pagando una suscripción de YouTube Premium, la versión de paga de YouTube, debes haber notado que esta membresía te brinda acceso a ciertas funciones especiales que los usuarios normales no poseen. Por ejemplo, puedes bajar videos de la plataforma, no te sale ningún tipo de anuncio antes, durante o después de los videos, también es posible que reproduzcas en segundo plano, etc. ¿Puedes tener estas características gratis? Aquí te lo contamos.