Gmail anuncia novedades para que te asegures de enviar el correo a la persona correcta

Google ha anunciado algunas actualizaciones que optimizarán los resultados de búsqueda de Gmail para que los usuarios eviten equivocarse con el envío de correos electrónicos. De ese modo, será más fácil ubicar a un contacto en específico con la implementación de modelos de aprendizaje automático que personalizarán las búsquedas.

Los modelos permitirán emparejar la intención de una búsqueda con coincidencias aproximadas a través de los nombres y direcciones de correo electrónico que tienen almacenados.

“Cuando busques una conversación, un archivo o la información de contacto de un colega en el cuadro de búsqueda de Gmail, notarás que las sugerencias se reordenarán para que coincidan con los nombres o las direcciones de correo electrónico en lugar de los apellidos”, indican desde Google.

Por otro lado, el gigante tecnológico también anuncia que implementará un modelo de “sugerencias personalizadas” que priorizará los resultados de búsqueda en relación de la frecuencia con la que se interactúa con un contacto en específico.

En otras palabras, cuando un usuario haga una búsqueda a partir del nombre o correo de alguien, Gmail plasmará en las sugerencias a los contactos con los que tenga mayor interacción.

Es importante precisar que el despliegue de las novedades comienza desde hoy y se espera que en dos semanas todos los usuarios puedan hacer uso de las características para mejorar sus resultados de búsqueda.

Adicionalmente, Google indicó en su blog oficial que las actualizaciones estarán al alcance de los clientes de Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline y cuentas personales.