YouTube: ya no será necesario borrar y volver a subir un video gracias a esta nueva función

YouTube sigue siendo la casa principal para miles de creadores de contenido, y la gran mayoría ha tenido que lidiar con algunas de las dificultades que presenta la plataforma Creator Studio. Uno de los episodios más comunes y molestos para ellos es cuando se comete un error en un video que tardó horas para finalizarse e incluso para subirse. Por suerte, para ellos, ahora Google ha traído una nueva herramienta para que ya no haya necesidad de eliminar un clip entero por una simple equivocación.

Por increíble que suene, hasta ahora, cualquier error en un video podía convertirse en una pesadilla para cualquier youtuber, especialmente aquellos que son muy perfeccionistas.

Si tu video tenía alguna información importante como un número de teléfono o un dato equivocado, no son pocos los que prefieren eliminar el video por completo y volverlo a subir corregido. Aquí entra otro dilema para el youtuber promedio: según muchos, resubir un video no es recomendable, pues generará que el mismo tenga poco alcance y no sea tan recomendado como si se hubiese subido una sola vez. La situación es peor si se trata de un video que ya ha acumulado ciertas visitas.

La solución de YouTube

El sistema de correcciones ya ha estado presente desde hace un tiempo en la plataforma, pero no ha podido generar un impacto adecuado en la mayoría de los usuarios que la puso a prueba. Por ello, ahora YouTube planea implantar un estándar para que las correcciones sean más amistosa con la narrativa de un clip ya subido.

Según el portal 9ti5Google, el sistema permitirá que los creadores den una explicación cuando se genere una corrección, de manera que los usuarios sepan reconocer cuándo un video ha sido modificado. Estos avisos estarían incluidos en la línea de tiempo de la plataforma, donde se incluirían notificaciones especiales.

Además de indicar dónde están las correcciones, las notificaciones especiales se generarían a partir de videos privados que los creadores grabarían para justificar los cambios que hacen.