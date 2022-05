¿Cómo funciona la nueva aplicación de Google con la que puedes ‘hablar’ con los ojos?

Te sorprenderá. Google es la compañía tecnológica que no deja de trabajar en el desarrollo de aplicaciones para personas con discapacidades. Una muestra de ello es Look to Speak, la plataforma que permite comunicarte a través del movimiento de tus ojos.

Look to Speak forma parte del proyecto “Start with Google”, cuyo objetivo es ayudar a una persona con discapacidad motora. En esta ocasión, la compañía apunta a mejorar la calidad de vida de Sarah Ezekiel, una artista que padece de una enfermedad en la neurona motora.

Así se diseñó Look to Speak, aplicación que selecciona una serie de palabras y frases que aparecen en dos columnas con el movimiento de tus ojos para que el dispositivo las reproduzca en voz alta. Si la frase que necesitas está en la columna de la izquierda, solo tienes que mirar hacia ese lado, fuera del borde de la pantalla.

A continuación, tendrás que repetir el mismo proceso, considerando que cada movimiento de ojos hacia la izquierda eliminará las frases de la parte inferior de ese lado, hasta que solo quede el término que quieras decir. Una vez que suceda, tienes que realizar un último movimiento de ojos hacia la izquierda y el equipo reproducirá la palabra escogida en voz alta.

Además, Look to Speak también hace posible pausar la aplicación realizando un movimiento con los ojos hacia arriba.

El servicio es totalmente gratuito y lo puedes descargar desde Google Play Store. Asimismo, es compatible con una gran lista de idiomas como español, alemán, francés, italiano, inglés, portugués, japonés, coreano, árabe o vietnamita, entre otros.