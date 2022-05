YouTube: las 4 opciones de Android que no conocías y mejorarán tu experiencia

Aunque no domine las listas de aplicaciones más descargadas, YouTube sigue siendo una de las plataformas predilectas de todo usuario de Android. Si cuentas con un equipo que viene de fábrica con los servicios de Google, entonces no necesitarás instalar la app, lo cual no quiere decir que ya la domines por completo. Aquí te enseñaremos cuatro trucos que seguramente no conocías de esta versión.

La mayoría de usuarios de YouTube entra al aplicativo cuando necesitan visualizar un video. Por supuesto, por más que nuestro teléfono cuente con una buena pantalla y gran definición, nada se comparará a la experiencia de visualizar un contenido en un panel más amplio como el de una laptop, una PC o incluso un Smart TV.

Esto podría ocasionar que muchos crean que la app de YouTube resulte muy básica, pero nada más lejos de realidad. Lo cierto es que los usuarios de la plataforma que disfrutan de los contenidos a través de un smartphone son mayoría, y es por ello que Google ha dotado a esta edición de muchas funciones que quizá pasaron desapercibidas. Aquí te listamos algunas.

Funciones de YouTube para Android que quizá no conoces:

Adelanto y retroceso por segundos

El número de segundos que adelantamos o retrocedemos por defecto en YouTube es de 10 segundos. En un móvil, esto lo hacemos al pulsar dos veces sobre un lado de la reproducción. Si te parece mucho o poco esta cantidad, puedes entrar a Configuración > General y configurar el Doble toque para avanzar y retroceder desde 5 a 60 segundos

Reproducción en el feed

Muchos teléfonos modernos tienen esta función activa por defecto, pero, si por alguna razón sigues viendo solo imágenes en la pantalla principal de YouTube para Android, entonces solo debes ir a Configuración > General y luego a Reproducción en feed. Activa esta opción y podrás ver cualquier video, con audio incluido, sin necesidad de pulsar sobre él.

Ahorro de datos

Así como los servicios de streaming, YouTube puede ser una de las apps que más datos móviles consumen si no tenemos cuidado. Afortunadamente, tal como muchos navegadores, la plataforma cuenta con una opción para reducir al máximo este gasto. Tan solo ve a Configuración > Ahorro de datos y activa la el Modo de ahorro de datos. La calidad de los videos puede bajar, pero en un teléfono móvil no siempre es tan notorio.

Cambiar la ubicación

La ubicación en tiempo real es utilizada por YouTube para mostrarte anuncios e incluso recomendaciones de videos en tendencia. ¿Sabías que puedes cambiarla? Tan solo ve a Configuración > General y modifica el país en el apartado Ubicación. Una gran manera de revisar lo más popular de cada territorio.