¿Cada cuánto tiempo deberías cambiar la contraseña de tu red wi-fi y por qué?

En la actualidad, son millones los hogares en todo el mundo que cuentan con una red wi-fi propia. Sin embargo, puede pasar que muchos dispositivos se han conectado a la misma y ocasionan que la velocidad de conexión del router se ralentice significativamente. Para ese tipo de situaciones, es recomendable cambiar la contraseña cada cierto tiempo, porque provocará que personas que accedieron sin consentimiento, como tus vecinos, pierdan los permisos que consiguieron sin que lo sepas.

Para descartar la presencia de intrusos o ciberdelincuentes en la conexión wi-fi, será mejor que renueves la contraseña que estableciste. Ten en cuenta que debes realizar la modificación de la misma periódicamente porque, si no lo has hecho nunca, la red puede estar en riesgo. Lo ideal es que coloques una nueva cada tres o cuatro meses y asegurarte de que has puesto una muy segura que no será fácil de descubrir.

Además, es importante precisar que, si tu router es nuevo, debes evitar a toda costa quedarte con la clave que vino de forma predeterminada, ya que suele estar compuesta por una combinación sencilla.

¿Cómo tener una contraseña segura?

Para tener una clave de red óptima, tienes que seguir una serie de pautas que son indispensables en materia de ciberseguridad. ¿Cuáles son? Presta atención:

Más de 15 caracteres.

Combina entre letras minúsculas y mayúsculas, números y símbolos.

Evita los datos personales o cualquier información relacionada contigo.

No repitas contraseñas que usaste antes.

Si no se te ocurre una, siempre puedes optar por los gestores de contraseñas, que te brindarán una totalmente aleatoria y segura. En esos casos, recuerda tenerla apuntada por si la olvidas.