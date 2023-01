¿Por qué parpadea la luz de internet del router de mi casa?

El router se ha convertido en un equipo muy necesario en nuestro hogar, ya que a través de él podemos conectar nuestros smartphones, tablets, laptops y televisores a la red. Sin embargo, muchas veces no prestamos atención a dicho dispositivo Wi-Fi que cuenta con unas luces que nos ofrecen información interesante. ¿Cuál es su importancia? Te lo decimos en los siguientes párrafos.

Antes de continuar, debes saber que no todos los routers tienen los mismos colores de luces LED, sino que cada fabricante establece su propio color. Incluso, algunos los ubican en la parte trasera del dispositivo. No obstante, estas diferencias no afectan su interpretación.

¿Qué significan las luces LED del router?

Las luces LED que podemos observar en el router que tenemos en nuestra casa o en el trabajo tienen mucha más importancia de la que los usuarios imaginan. Una de las principales es la luz de internet, que puede ser azul, naranja o amarilla, dependiendo del fabricante.

Sin embargo, para la interpretación de la luz LED de internet del router, sí es necesario observar en qué estado se encuentra. Sus significados son los siguientes:

Luz encendida de forma fija: este estado indica que la conexión a internet se ha establecido sin ningún problema

este estado indica que la conexión a internet se ha establecido sin ningún problema Luz encendida con parpadeo: si es lento, quiere decir que está tratando de establecer una conexión; si es un parpadeo de varios minutos, indica que existe algún problema de conexión; si es rápido, es señal de que se está llevando a cabo un intercambio de datos mientras navegamos.

Otras luces LED del router

Sin embargo, la luz LED del internet no es la única que nos ofrece información del funcionamiento del router. También está las siguientes:

Power: si el aparato tiene corriente y está encendido, permanecerá fijo.

si el aparato tiene corriente y está encendido, permanecerá fijo. LAN: si aparece prendido, entonces está conectando un equipo a través de un cable de red Ethernet. Si es intermitente, está transmitiendo datos.

si aparece prendido, entonces está conectando un equipo a través de un cable de red Ethernet. Si es intermitente, está transmitiendo datos. Wifi: señala que está activada la red Wi-Fi. Si parpadea, significa que transmite datos

señala que está activada la red Wi-Fi. Si parpadea, significa que transmite datos WPS: indica que se ha conectado sin introducir una contraseña y está activo cuando la luz se observa fija. Si parpadea, es señal de que se está pasando la contraseña Wi-Fi a otro dispositivo para su configuración.

¿Qué pasa si dejas el router encendido durante varias horas?

Debes saber que, si dejas encendido el router durante las 24 horas del día, no pasa nada porque estos equipos están diseñados para funcionar de esa forma y puedas conectarte a internet siempre. Además, los componentes del equipo no sufrirán ningún daño al mantenerse en ese estado.

Con respecto al consumo de luz, a diferencia de otros aparatos eléctricos que tenemos en nuestra casa, el router gasta poca energía. Según cálculos de la plataforma How-To Geek, en promedio se gastan 11,65 dólares por año si está siempre encendido. Una cifra mínima en comparación con otros electrodomésticos del hogar.

Algunos expertos también indican que encender y apagar mucho los aparatos electrónicos puede reducir su periodo de vida útil. Esto es debido al estrés al que son sometidos los componentes internos, derivado de los cambios de corriente y temperatura.

A diferencia de otros aparatos eléctricos que tenemos en nuestra casa, el router gasta poca energía. Foto: ADLSZone

Wi-Fi en casa: ¿por qué puede limitarse la velocidad del internet y cómo solucionarlo?

Cuando el internet opera lento, lo usual es hacer el típico paso a paso para descartar qué es lo que está funcionando mal. Sin embargo, al ser tantas las causas de la baja velocidad, los usuarios no terminan por comprender cuál es la verdadera razón en su caso.

La congestión en la red es el motivo más común en los casos de problemas con el internet, ya que el Wi-Fi doméstico puede estar acoplado a muchos dispositivos, desde laptops, computadoras, celulares y más.

Esta es una de las razones más usuales que los usuarios desconocen, y es que una operadora de internet también podría bloquear la conexión o limitar la velocidad según la actividad que el internauta realice en la red, por ejemplo, si se detecta que estás realizando descargas a través de torrent, la baja de archivos, contenidos y elementos de manera ilegal.

Evita colocar el router cerca de objetos y aparatos metálicos. Foto: composición LR/Flaticom

¿Cómo acomodar las antenas de tu router wi-fi para tener una buena señal de internet?

Son miles los routers wi-fi con antenas en el mundo, pero son pocas las personas que saben cómo deben colocarlos correctamente para optimizar la cobertura que brindan. Así, si bien gran parte de dichos dispositivos son omnidireccionales, de todos modos puedes recurrir a trucos sencillos para mejorar la señal que llegará a tu PC o teléfono.

Lo primordial es que todos tus aparatos que se conecten a internet se encuentren a la misma altura que el router y que no existan objetos de por medio que se interpongan. A ello, puedes considerar las ventanas y los electrodomésticos que emiten ondas y pueden generar interferencias o rebotes en estas.

Asimismo, la posición correcta de las antenas debe ser horizontal, para que llegue con mejor intensidad a la mayoría de habitaciones y no se pierda en el techo o el piso.

Finalmente, considera que tu router no debería estar en un lugar elevado o con mala accesibilidad para que no se desperdicie la señal en zonas donde no hay aparatos que necesiten de conexión.