¿Por qué parpadea la luz de internet del router de mi casa?

El router se ha convertido en un equipo muy necesario en nuestro hogar, ya que a través de él podemos conectar nuestros smartphones, tablets, laptops y televisores a la red. Sin embargo, muchas veces no prestamos atención a dicho dispositivo Wi-Fi que cuenta con unas luces que nos ofrecen información interesante. ¿Cuál es su importancia? Te lo decimos en los siguientes párrafos.

Antes de continuar, debes saber que no todos los routers tienen los mismos colores de luces LED, sino que cada fabricante establece su propio color. Incluso, algunos los ubican en la parte trasera del dispositivo. No obstante, estas diferencias no afectan su interpretación.

¿Qué significan las luces LED del router?

Las luces LED que podemos observar en el router que tenemos en nuestra casa o en el trabajo tienen mucha más importancia de la que los usuarios imaginan. Una de las principales es la luz de internet, que puede ser azul, naranja o amarilla, dependiendo del fabricante.

Sin embargo, para la interpretación de la luz LED de internet del router, sí es necesario observar en qué estado se encuentra. Sus significados son los siguientes:

Luz encendida de forma fija: este estado indica que la conexión a internet se ha establecido sin ningún problema

Luz encendida con parpadeo: si es lento, quiere decir que está tratando de establecer una conexión; si es un parpadeo de varios minutos, indica que existe algún problema de conexión; si es rápido, es señal de que se está llevando a cabo un intercambio de datos mientras navegamos.

Otras luces LED del router

Sin embargo, la luz LED del internet no es la única que nos ofrece información del funcionamiento del router. También está las siguientes: