Casio: ¿cómo diferenciar un reloj G-Shock original de uno pirata? Aquí te enseñamos

Casio es una empresa japonesa que lleva varios años lanzando diversos productos tecnológicos como relojes, calculadoras, teclados eléctricos, incluso cámaras digitales. Aunque esta compañía goza de mucha popularidad, sus fans se han incrementado en los últimos días luego de que fuera mencionada en la nueva canción de Shakira y Bizarrap.

En dicho tema musical, la cantante colombiana compara los relojes Casio con los Rolex, dando a entender que los desarrollados por la marca japonesa no son tan buenos. Si piensas eso, debes saber que estás muy equivocado, ya que dicha compañía tiene una línea de relojes llamada G-Shock que se ha vuelto muy popular en todo el mundo.

Muchos no lo saben, pero G-Shock es la abreviatura de Gravitational Shock (Choque Gravitacional) y sus equipos se caracterizan por ser muy resistentes. Aunque no tienen las características de los smartwatchs, si poseen otras funciones como cronógrafo, resistencia al agua, alarma, temporizador con cuenta regresiva, reloj mundial, luz de fondo, GPS, etc.

Tan populares son estos relojes de Casio que en la internet suelen venderse réplicas que tienen un gran parecido a los originales. Sin embargo, existen algunos detalles que revelan que esos dispositivos no son oficiales, sino un producto pirata. A continuación, te enseñamos algunos de estos métodos para que no seas estafado.

La luz

En los originales, la luz es potente, nítida y dura mucho tiempo encendida; sin embargo, en los productos pirata es más opaca y no cubre toda la esfera del reloj.

Las letras

Otra forma de diferenciar un reloj pirata es viendo las letras de su pantalla digital. Si son nítidas, delgadas y con un brillo aceptable, entonces es un producto oficial. En cambio, si las letras son gruesas, opacas y poco nítidas, es uno ‘bamba’.

Acabado del producto

Los G-Shock originales se caracterizan por tener acabados perfectos, sin ninguna ralladura ni botones en mal estado. Sin embargo, un reloj pirata tiene acabados más toscos que se notan al tacto, algo que suele evidenciarse en el cuerpo, los botones y manecillas.

Botones

Los botones son piezas fundamentales en los relojes G-Shock. En los originales, son fáciles de pulsar, es decir, no debes presionarlos mucho. Esto no ocurre en las réplicas, en las que son más duros, incluso apretarlos llega a causar dolor.

El giro de las manecillas

Finalmente, el truco infalible para detectar un G-Shock ‘bamba’ es retroceder la hora. Por ejemplo, si son las 5.00 p. m., debes cambiar a las 3.00 p. m. Si las manecillas dan la vuelta completa, es una réplica. En cambio, si solo retroceden, entonces es un producto oficial.