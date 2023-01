¿Cómo escribir un documento de Microsoft Word usando tu voz en lugar del teclado?

Escribir un documento en Microsoft Word, sobre todo uno largo y que tenga varios párrafos, puede parecer una tarea sencilla para muchas personas. Sin embargo, existen usuarios que tardan demasiado tiempo en redactarlo, ya que no están acostumbradas al utilizar el teclado QWERTY de su computadora. Por fortuna, existe un truco que puede ser de mucha utilidad y aquí vamos a enseñártelo.

Aunque Microsoft Word es la aplicación preferida a la hora desean escribir un documento, no es la única que permite hacerlo. En los últimos años, Google Docs se ha convertido en una alternativa muy importante, no solo porque ofrece las mismas herramientas, sino porque cuenta con otras opciones como el dictado de voz. Es decir, podrás redactar cualquier escrito hablando en lugar de usar el teclado de tu PC o laptop.

Un punto a favor de Google Docs es que, a diferencia de Microsoft Word, es un programa totalmente gratuito, solo tienes que crearte una cuenta de Gmail para emplearlo. Asimismo, permite que guardes todos tus documentos en la nube, por lo que podrás revisarlos en cualquier dispositivo. Entre los puntos negativos de este servicio se encuentra que solo puedes acceder a él siempre y cuando tengas conexión a internet.

¿Cómo redactar un documento con tu voz?

Ten en cuenta que es necesario contar con un micrófono porque, de lo contrario, no podrás utilizar esta función. Por lo general, la mayoría de laptops tiene el suyo integrado; no obstante, es recomendable poseer algún audífono, ya sea de cable o bluetooth, ya que así no habrá problemas a la hora del dictado. Si cumples todos los requisitos, solo sigue los siguientes pasos para originar un archivo de Microsoft Word con tu voz.

Ingresa a Google Chrome (o cualquier navegador) y abre tu cuenta de Gmail

Entra a la página oficial de Google Docs y crea un documento en blanco

En la pestaña Herramientas elige la opción dictado de voz

Google Docs mostrará un cuadro en el que te pedirá acceso a tu micrófono. Debes dárselo

Ahora comienza a hablar y la aplicación escribirá todo lo que digas.

Vale resaltar que Google Docs no reconoce las pausas, tampoco sabrá cuándo debes hacer otro párrafo, así que tendrás que emplear los comandos “punto”, “coma”, “otro párrafo” y “nueva línea” mientras hagas el dictado. Una vez que termines, podrás guardar el documento como un archivo “.DOC”, por lo que lograrás abrirlo sin ningún problema en Microsoft Word.