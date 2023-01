¿Tienes un radiocasete viejo? En Japón se han vuelto piezas muy buscadas y pagan bien por ellos

Aunque muchos jóvenes no saben qué es un casete, hubo un tiempo en que estas cintas dominaban la industria musical. No había artista que se respete que no tuviera su nuevo álbum en este formato físico. Lastimosamente, la llegada del CD y las plataformas de streaming generaron que desaparezcan del mercado. Sin embargo, la creciente moda por los artículos ‘vintage’ parece estar dándoles una segunda oportunidad.

Si nunca llegaste a utilizarlos, debes saber que los casetes de música no solo permitían escuchar las canciones de tu grupo o artista favorito, también podías grabar encima de ellos los temas musicales que escuchabas en la radio. Para esto, era necesario adquirir un radiocasete con grabador, un producto que muchos tienen abandonado y sin usar. ¿Sabías que en Japón este producto es muy preciado?

Según detalla Computer Hoy, un portal especializado en tecnología, la baja calidad de la música digital (en suscripciones gratuitas) y la excesiva publicidad en las plataformas de streaming han generado que muchas personas estén pegando la vuelta a la música analógica, sobre todo a los discos de vinilo y los casetes de música que junto al Walkman de Sony fueron un boom hace varias décadas.

De acuerdo a la publicación, las ventas de los discos de vinilo se han incrementado tanto en los últimos años que ya sobrepasaron a los CD. Tanta es su importancia que muchos artistas populares, como Harry Styles o Billie Eilish, están sacando su música en este formato físico. Los casetes también van por buen camino, ya que solo en Estados Unidos vendieron 340.000 unidades el año pasado.

No solo en Estados Unidos la moda vintage está trayendo de vuelta los vinilos y Japón, por ejemplo, también está ocurriendo un fenómeno similar. Según indica Nikkei Asia, la demanda ha aumentado tanto en los últimos años que los reproductores de casete han comenzado a subir de precio. Pueden encontrarse entre los 360 y 716 euros.

Aunque las marcas están volviendo a lanzar radiocaseteras modernas, a la mayoría de personas no les termina gustando, ya que están hechos de plástico. Por ese motivo, los productos vintage (que son de segunda mano) han ganado mucha popularidad, puesto que suelen estar fabricados con metal y con componentes de mayor calidad.