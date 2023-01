Elon Musk no ha pagado la renta de las oficinas de Twitter y propietarios lo demandan

Desde que Elon Musk se volvió el dueño de Twitter, luego de pagar 44.000 millones de dólares, ha tomado varias decisiones controversiales. Además de despedir al antiguo CEO de la compañía para tomar su puesto, el fundador de Tesla y SpaceX ha rescindido el contrato de miles de empleados con el objetivo de reducir los gastos en la empresa.

Al parecer, despedir empleados no es la única estrategia de Elon Musk para recortar el presupuesto, ya que lleva varios meses sin pagar la renta de las oficinas. Según indica The New York Times, esta decisión ha metido en problemas al magnate, puesto que los dueños del edificio, (California Property Trust) acaban de ponerle una millonaria demanda.

De acuerdo con la publicación, la compañía asegura haber notificado a Elon Musk que tomarían acciones legales si no recibían el pago por el alquiler de las oficinas de Twitter que se encuentran en la ciudad de San Francisco, en California, Estados Unidos. Sin embargo, hasta el momento no habrían recibido ninguna respuesta positiva.

Por ese motivo, la empresa California Property Trust se acercó a la Corte Superior del Condado de San Francisco para poner una demanda contra Elon Musk. Según los propietarios del edificio, el dueño de Twitter tiene una deuda que asciende a US$136.250. Por el momento, el millonario no ha dicho nada en sus redes sociales oficiales.

Esta no sería la única deuda que tendría Elon Musk. De acuerdo a la fuente, el excéntrico personaje también ha sido demandado porque se habría negado a pagar US$197.727 por dos viajes en jet privado. Estos los habría tomado hace algunos meses, cuando asumió el cargo de dueño y director ejecutivo de Twitter.