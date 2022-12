WhatsApp: ¿cómo saber si un amigo archivó tu chat, te bloqueó o está ignorando tus mensajes?

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más famosa del Perú y el mundo, cuenta con muchas opciones que los usuarios de Android e iOS pueden utilizar, pero estas no solo sirven para mejorar la comunicación con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc. Como bien sabrás, la plataforma de Meta tiene varias funciones para evitar que ciertas personas, sobre todo indeseadas, se pongan en contacto con nosotros. Aquí te hablaremos de cada una de ellas y cómo diferenciarlas.

Primero tenemos la opción llamada ‘Bloquear contacto’. Como su nombre lo dice, impide que determinados usuarios (que tienen tu celular) puedan ponerse en contacto contigo a través de la app. Es decir, por más te hayan agregado a su lista de amigos en WhatsApp, no van a poder enviarte mensajes de texto, fotos, videos, notas de voz, stickers, etc.

También tenemos la opción ‘Archivados’, que fue añadida hace pocos meses. Gracias a ella, podemos ocultar conversaciones molestas, ya sean de personas que nos escriben mucho (y no podemos bloquear) o de grupos que no podemos abandonar. Una característica de esta función es que no recibirás notificaciones de dichos chats, así te hayan etiquetado.

¿Cómo diferenciar si te archivaron o te bloquearon de WhatsApp?

Aunque parezcan iguales, lo cierto es que existen varias formas de saber si te han bloqueado, archivado o simplemente esa persona está ignorando tus mensajes de WhatsApp. A continuación, te vamos a detallar cada una de ellas para que tú mismo puedas deducir si ha pasado eso contigo.

Si te han bloqueado, cuando envíes un mensaje a esa persona, solo aparecerá un check. No importa cuánto tiempo pase, nunca verás el doble check que significa que lo mandado fue recibido. Otra forma de verificar esto es tratar de añadir a ese contacto a un grupo del que somos administradores. Nos aparecerá un mensaje de error.

En caso veas que aparecen dos check, pero esa persona no contesta tus mensajes durante varios días, eso quiere decir que te está ignorando o posiblemente haya archivado tu chat, ya que, cuando se recibe un mensaje nuevo, la conversación se sitúa en la parte superior, es decir, es imposible no verla al abrir la aplicación.