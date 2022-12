Apple reduciría los precios de los iPhone 15 y iPhone 15 Plus, según filtrador

Los iPhone 14 estándar y los modelos Pro tienen diferencias notables en el procesador y en su sistema fotográfico, pero sus precios no distan mucho. Por ello, según un reconocido filtrador, Apple tendría planeado cambiar de estrategia y reducir los precios del iPhone 15 y el iPhone 15 Plus, que se estrenarán el próximo año, para incrementar sus ventas.

Los informes de ventas han reportado consistentemente una demanda superior a la esperada para el iPhone 14 Pro y Pro Max, mientras que hay una demanda menor para el modelo base iPhone 14, especialmente para el iPhone 14 Plus.

Según los analistas, era previsible que los usuarios de la compañía de la manzana no compraran el modelo base del iPhone 14 porque casi no ofrece ningún beneficio sobre el iPhone 13, que se puede adquirir por 200 dólares menos. Lo mismo ocurre con el iPhone 14 Plus que, a pesar de tener una pantalla y una batería mucho más grande, se ve relegado ante los beneficios de los modelos pro.

De acuerdo con una publicación del filtrador Yeux1122 en Naver, las ventas decrecientes del iPhone 14 Plus están “mucho más allá” incluso de las estimaciones más bajas de Apple, que está considerando nuevas estrategias para el iPhone 15 a fin de revertir la tendencia.

También aclara que la compañía no tiene en sus planes cancelar el iPhone 15 Plus, sino que está considerando seriamente una reducción de precio de este modelo y del básico. Aunque no se específica la escala del recorte, probablemente sería de 100 dólares.