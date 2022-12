¿Para qué sirve el cilindro que tienen los cables de cargadores y qué usos puedes darle?

Es probable que hayas notado que el cable de tu cargador presenta un pequeño cilindro. Así, aunque dicho elemento se encuentra presente en miles de dispositivos de carga, son pocos los usuarios quienes conocen su nombre o la función que desempeña. Por ese motivo, en esta nota te contaremos sobre la naturaleza de la característica encargada de evitar que se generen radiaciones electromagnéticas.

La principal función del denominado filtro de ferrita, cuyo material es magnético, es eliminar el ruido electrónico de alta frecuencia. Como tal, es un proceso que se desarrolla en los circuitos electrónicos del interior de los cables.

A pesar de que el propósito de los cables es movilizar energía de un punto a otro, el núcleo de ferrita previene que la misma se transforme en radiadores de señales electromagnéticas o en receptores.

Es importante mencionar que fueron incluidos en el diseño de los cableados porque estos, a largo plazo, se convertían en radiadores involuntarios de señales electromagnéticas. También porque podían recoger radiaciones de otros dispositivos y se fusionaba con la energía que transportan. Con el núcleo de ferrita se evita dicha situación en gran medida.

Del mismo modo, el cilindro sigue siendo indispensable porque actúa como aislante. Por ello, si tu cable no tiene uno incorporado de serie y te preocupa que la radiación afecte a tus equipos, debes saber que puedes adquirirlo en tiendas tecnológicas (en especial en las digitales). No obstante, en caso de que no encuentres, es recomendable que adquieras un cargador que ya lo incluya para que te evites cualquier problema de incompatibilidad.