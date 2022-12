¿MrBeast podría ser CEO de Twitter? Elon Musk no lo descarta y hace estallar a las redes

Jimmy Donaldson, más conocido en YouTube como MrBeast, está dando que hablar en las redes sociales. En esta ocasión no ha sido por publicar un video donde regala miles de dólares, si no por que acaba de decirle a Elon Musk que desea volverse el nuevo CEO de Twitter, algo que el magnate estadounidense no ha descartado, lo que dividió a cientos de cibernautas en la plataforma del pajarito azul. Aquí te contaremos todos los detalles de este curioso hecho.

Todo comenzó el pasado 18 de diciembre de 2022, cuando Elon Musk utilizó su cuenta oficial para hacer la siguiente pregunta: “¿Debo renunciar como jefe de Twitter?”. Según el dueño de SpaceX y Tesla, respetaría los resultados de la encuesta que rápidamente se volvió viral, al punto de que más de 17 millones de personas votaron.

Encuesta de Elon Musk. Foto: Twitter

Cuando terminó la encuesta, los resultados fueron bastante polémicos. El 57.5% de los votos pedía que Elon Musk deje el cargo de CEO de Twitter, mientras que solo el 42.5% de usuarios quería que se quede. Tras ver las cifras, los cibernautas esperaban ansiosos el mensaje del millonario, quien volvió a recalcar que respetaría los resultados.

Mensaje de Elon Musk. Foto: Twitter

“¡Renunciaré como CEO tan pronto como encuentre a alguien lo suficientemente tonto como para aceptar el puesto! Después de eso, solo dirigiré los equipos de software y servidores”, escribió Elon Musk en su cuenta de Twitter. De inmediato, muchos usuarios empezaron a postular al trabajo, uno de ellos fue el youtuber estadounidense.

Conversación de Elon Musk y MrBeast. Foto: Twitter

“¿Puedo ser el nuevo CEO de Twitter?”, escribió MrBeast. Aunque no se sabe si lo escribió en tono de broma, su mensaje no tardó en volverse viral, superando los 885 mil “me gusta” y más de 36 mil retuits. Para sorpresa de miles, Elon Musk no descartó la idea: “No está fuera de discusión”, señaló.

La conversación de MrBeast y Elon Musk dividió a los usuarios, algunos se mostraban a favor y otros en contra de que el youtuber se vuelva el director ejecutivo de Twitter. Uno de los que manifestó su inconformidad fue Kit Dotcom, el famoso fundador de Megaupload y Mega.