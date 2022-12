Instagram Recap 2022: ¿cómo crear un reel de tu resumen del año con tus mejores fotos y videos?

Instagram Recap 2022 ya se encuentra disponible en Android y iPhone. La función que permite elaborar un reel con tus mejores fotografías acaba de ser habilitada por Meta y millones de personas de Perú y el mundo están probándola. Como nos tiene acostumbrados Mark Zuckerberg, esta herramienta tiene como objetivo que los usuarios compartan un resumen de su año a todos sus seguidores. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Aquí te vamos a enseñar los sencillos pasos.

“Son los momentos, grandes y pequeños, los que hacen que un año sea memorable. Celebra tu año con nuestras plantillas de 2022 narradas por Bad Bunny, Priah Ferguson, DJ Khakled y Badshah”, es el mensaje que le apareció a miles de usuarios de Instagram que abrieron la aplicación instalada en tu teléfono. Al pulsarla, podrán crear su Recap 2022.

¿Cómo hacer tu reel de Instagram Recap 2022?

En caso la opción no te haya aparecido o la cerraste por equivocación, no te preocupes, ya que no ha desaparecido o ha sido desactivada de tu cuenta. Aunque no lo creas, existe una manera de que hagas tu reel de Instagram Recap 2022 que muestre lo mejor de tu año. Solo tendrás que seguir las siguientes indicaciones:

Ingresa a Play Store o App Store y asegúrate tener la última versión de Instagram.

Abre la aplicación y toca el ícono de reel que se encuentra en la parte inferior.

Comenzarás a ver los reels más populares. En la esquina superior derecha verás una cámara, tienes que pulsarla.

Se abrirá la cámara de tu teléfono. En la parte baja, en lugar de Reel, debes seleccionar Plantilla.

Instagram mostrará las cuatro plantillas del Recap 2022. Elige la que más te guste para tu resumen del 2022.

Cuando selecciones la plantilla, verás unos casilleros en blanco. Púlsalos para añadir tus videos o fotos.

Una vez que termines de personalizar tu Instagram Recap 2022, pulsa siguiente para compartirlo.

Ten en cuenta que el reel que recopila lo mejor de tu 2022 no solo podrá publicarse en Instagram. Debido a que Facebook pertenece a la misma compañía, el video también puede compartirse en esta plataforma.