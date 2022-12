AI Manga tiene nuevo rival: Me in Comics también permite volverte un personaje de anime

Si tienes una cuenta de TikTok, seguro habrás visto varios videos de personas que se vuelven un personaje de anime gracias al filtro AI Manga. Aunque es una herramienta bastante popular entre los usuarios de esta plataforma china, algunos no han quedado conformes con el resultado que obtienen, así que buscan otras aplicaciones que les permitan lucir como si fueran parte de una animación japonesa. En este sentido, una que ha ganado mucha fama recientemente es Me in Comics.

A diferencia de AI Manga, que requiere que grabes un video para TikTok, con Me in Comics solo necesitas una fotografía para volverte un personaje de anime. Vale resaltar que la imagen no necesariamente debe ser tuya, así que puedes saber cómo lucirían tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, algún famoso, si estuvieran en una serie japonesa.

Otra diferencia entre Me in Comics y AI Manga es que puedes utilizar la primera desde cualquier equipo. En la actualidad, la función de TikTok solo puede emplearse desde un teléfono o tablet con la aplicación; sin embargo, esta nueva herramienta no solo funciona en dispositivos móviles, sino también en laptops y PCs de escritorio.

¿Cómo utilizar el filtro Me in Comics?

Para utilizar Me in Comics, el rival de AI Manga, no tienes que descargar ninguna aplicación desconocida desde Play Store o App Store, ya que es una página web a la que puedes acceder desde Google Chrome o cualquier otro navegador que tengas en tu Android, iPhone o computadora. Aquí te enseñamos todos los pasos para emplearla:

1. Ingresa a tu navegador y ve a la página oficial de Me in Comics (puedes encontrarla en este enlace)

2. La página web aparecerá y verás el botón ‘Play now’. Tienes que pulsarlo

3. Te pedirá que elijas la foto que deseas volver al formato anime. Debes haberla descargado previamente en tu equipo

4. Luego de uno segundos, te aparecerá el resultado que puedes descargar o compartir en tus redes sociales.

Según los desarrolladores de Me in Comics, la empresa Tencent, las imágenes que utilizan los usuarios se almacenan en sus servidores durante siete días, y luego se eliminan de forma automática. Sin embargo, en sus políticas de privacidad, se revela que, enviando un correo a xsjfbq_op@qq.com, puedes pedir que la información sea eliminada sin tanta demora.