¿Qué significan las barras de colores que aparecen cuando no hay señal en un canal de televisión?

Durante muchos años, en los televisores hemos podido ver unas barras de colores que siempre aparecen cuando no hay señal, un canal de TV está caído o se terminó la transmisión. Aunque aquellas imágenes tienen una razón de ser, solo algunos usuarios saben qué significan y por qué surgen de repente. Aquí te lo contamos.

¿Qué son las barras de colores que salen en la TV?

Desde la aparición de los televisores a blanco y negro, siempre han existido patrones de prueba. La más famosa de esas imágenes fue la que creo RCA en 1938 y que incluía una pequeña imagen de un indio nativo americano. Gracias a ella, los usuarios lograron evitar curvas en la imagen y conseguir un buen enfoque.

Sin embargo, la llegada de los televisores a color hizo que estos patrones cambien de diseño y se adoptó la idea de Larky y Holmes. Se trata de las barras de colores SMPTE, que es un tipo de patrón de prueba televisiva que se utiliza en los países donde el formato NTSC es más famoso o utilizado.

Curiosamente, este diseño del patrón de colores es bastante simplón y solo mostraba dichos elementos verticales, los cuales tuvieron una evolución modesta a lo largo de los años. En este formato encontramos siete barras de colores a 75% de intensidad: gris, amarillo, cian, verde, magenta, rojo y azul. El resto de imagen está conformado con cierta calibraciones y configuraciones para que se pueda ajustar a nuestro televisor.

Con el tiempo, los patrones de colores han dejado de tener sentido desde el punto de vista técnico, ya que la tecnología en los televisores ha crecido a pasos agigantados en los últimos años, por lo que el ajuste de dichos parámetros prácticamente ya no es necesario. No obstante, algunos canales todavía lo siguen usando cuando no hay emisión de contenidos.