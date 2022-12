WhatsApp: ¿para qué sirve el ícono de lupa además de permitirte encontrar a un contacto?

Aunque la versión de WhatsApp para Android luce ligeramente distinta a la de iOS, ambas poseen las mismas herramientas. Una de ellas es la lupa, que la mayoría de usuarios utiliza para encontrar a un contacto en específico; sin embargo, ese ícono tiene otras funciones bastante útiles que muchos desconocen.

Si instalaste la aplicación de mensajería instantánea de Meta en tu smartphone, seguro sabrás que en los iPhone la lupa se encuentra encima de todos los chats. En Android, por su parte, este ícono está ubicado en la esquina superior derecha, entre el botón de ajustes y el botón de la cámara.

Basta con pulsarlo y escribir el nombre de un contacto en específico para que dicha conversación nos aparezca en primer lugar. De esta manera, evitamos estar buscando el chat de ese amigo, familiar, compañero de trabajo u otra persona. Esta herramienta es ideal para aquellos usuarios que reciben muchos mensajes.

Funciones secretas de la lupa de WhatsApp

La lupa de WhatsApp puede ayudarte a hallar un video que te mandaron y que no encuentras, ya sea porque fue hace mucho tiempo o porque no quieres buscarlo entre tantos mensajes. Solo vas a tener que pulsar el ícono y elegir la opción ‘Videos’ para verlos en orden, desde el más reciente al más antiguo.

Puedes hacer lo mismo con las fotos, notas de voz, documentos (PDF, Word, etc), links (enlaces de páginas web que te hayan mandado), imágenes GIF con movimiento y encuestas. Solamente tienes que elegir dicha opción luego de oprimir el ícono de la lupa de WhatsApp.

Debes elegir una opción para que WhatsApp te muestre lo que quieres ver. Foto: Composición LR

Además de encontrar archivos, la lupa de WhatsApp también sirve para mirar mensajes que te enviaron y que no deseas abrir. Solo escoge la opción ‘No leídos’ y te saldrán los chats que esa persona te envió. De esta manera, no saldrá el doble check y no sabrá que ya los revisaste.