Mark Zuckerberg: Lionel Messi tiene la foto con más likes en la historia de Instagram

El fundador de Meta, Mark Zuckerberg, acaba de utilizar su cuenta oficial de Facebook para anunciar que Lionel Messi acaba de romper un nuevo récord. Según el millonario estadounidense, la ‘Pulga’ se convirtió en el propietario de la fotografía con más likes en la historia de Instagram.

“La publicación de Lionel Messi en el Mundial (cargando la copa) es ahora la más ‘likeada’ en la historia de Instagram”, señaló el empresario. En otra parte de su post, también informó que, durante la final del torneo, WhatsApp alcanzó un récord de 25 millones de mensajes por segundo.

El mensaje enviado por Mark Zuckerberg no tardó en volverse viral en Facebook. Hasta el momento, tiene más de 415.000 reacciones (la mayoría ‘me gusta’ y ‘me encanta’), ha sido compartida más de 26.000 veces y tiene cientos de comentarios que felicitan al futbolista argentino por su logro.

Mensaje de Mark Zuckerberg. Foto: captura de Facebook

El nuevo récord de Lionel Messi en Instagram

El 18 de diciembre de 2022, Lionel Messi publicó una serie de fotografías en Instagram en la que se aprecia a la selección de Argentina celebrando por haber ganado el Mundial de Qatar 2022. El post se viralizó debido a que la primera imagen nos muestra a la ‘Pulga’ cargando la copa.

“Tantas veces lo soñé, tanto lo deseé que aún no me caigo, no lo puedo creer. Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos, cuando luchamos juntos y unidos, somos capaces de lograr lo que pretendemos. El mérito es de este grupo, que está por encima de los individuos, es la fuerza de todos que luchan por el mismo sueño que también fue el de todos los argentinos... ¡Lo hicimos!”, escribió el deportista.

Foto de Lionel Messi hizo historia. Foto: captura de Instagram/Lionel Messi

Dicha publicación, hasta el momento de la elaboración de esta nota, tiene más de 64 421 899 ‘me gusta’ en Instagram, volviéndose así en la foto con más likes de la plataforma. Anteriormente, ese puesto lo ocupaba la imagen de un huevo que se quedó en 57 177 178 reacciones.