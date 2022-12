¿Elon Musk le teme a Mastodon? Twitter está bloqueando los mensajes que tengan enlaces de su rival

Elon Musk no quiere competencia. Ante el crecimiento de Mastodon, que se ha convertido en la principal alternativa de los miles usuarios que decidieron dejar de Twitter por los nuevos cambios en su política de uso y funcionamiento, el multimillonario CEO de la red social ha dispuesto bloquear los tuits que tengan enlaces de su rival.

Según el portal especializado Hipertextual, se ha podido comprobar que cualquier tuit que contenga un enlace al dominio principal de Mastodon (mastodon.social) o a sus diferentes servidores es bloqueado.

Twitter, en concreto, muestra un mensaje señalando que el enlace del sitio ha sido identificado como “potencialmente dañino” y envía automáticamente la publicación a la sección de borradores.

Sin embargo, no es la única acción que habría realizado en contra de su rival, ya que la cuenta oficial de Mastodon en dicha red social también ha aparecido como suspendida.

Ni Elon Musk ni la propia Twitter se han pronunciado al respecto de la situación con Mastodon. Sin embargo, no hay duda de que el objetivo del multimillonario es limitar el alcance de la plataforma.

Más censura en Twitter

Twitter no solo ha suspendido la cuenta de Mastodon, sino también ha hecho lo propio con los perfiles de periodistas que le seguían los pasos a Elon Musk. Los usuarios Aaron Rupar y Donie O’Sullivan de The Washington Post y de CNN en New York, respectivamente, han sido algunos de los afectados.