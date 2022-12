WhatsApp: ¿cuál es el significado de ‘OwO’ y cuándo debes compartirlo en tus chats?

Actualmente, existen millones de personas que han instalado WhatsApp en sus smartphones iOS y Android para comunicarse con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc. Si sueles chatear mediante esta famosa aplicación de mensajería instantánea, seguro habrás usado los emojis y también los populares emoticones de letras como ‘OwO’. Precisamente, este último se ha vuelto muy comentado en redes sociales. ¿Te gustaría saber lo que realmente expresa? Aquí te lo vamos a enseñar.

A diferencia de los emojis de las caritas y los gestos con las manos que han sido aprobados y codificados por el consorcio Unicode (tal como sucedió con 7u7), la expresión ‘OwO’ tiene su origen en las redes sociales.

Asimismo, el uso de este emoji de letras está relacionado con los animes japoneses y es parte de los primeros emoticones de expresiones faciales que se comparten en internet desde la existencia de aplicaciones de mensajería como MSN Messenger.

¿Cuál es el significado de ‘OwO’ en WhatsApp?

Este emoticón se representa con dos “O” mayúsculas que refieren a los ojos de una cara y la “w” simboliza a la nariz. Aunque el emoji de letras ‘OwO’ puede parecer un acrónimo bastante extraño, lo cierto es que muchos usuarios suelen compartirlo en sus chats de WhatsApp.

‘OwO’, que puede escribirse también como ‘OWO’, ‘oWo’ u ‘owo’, no es una jerga en absoluto y es utilizado para expresar que uno está conmocionado o apasionado por algo que acaba de ver o experimentar. Sin embargo, algunos usuarios también lo comparten como un emoji de sorpresa.

¿Te suspendieron la cuenta de WhatsApp? Te explicamos qué significa y cómo solucionarlo fácilmente

Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación en el que se indica que tu cuenta se encuentra “suspendida temporalmente”, significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial. Por ello, no podrás usar el servicio de mensajería por un, siete o hasta 30 días.

WhatsApp no permite el uso de MODs prohibidos, los más populares son WhatsApp Gold y WhatsApp Plus. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de la app, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente. Es decir, perderás todos los chats, fotos y archivos que tienes en ella.

La app también puede suspender tu cuenta de manera temporal por la extracción de datos, que es la obtención de información, tanto específica como a gran escala, mediante una herramienta automatizada o manual para fines no permitidos. La adquisición de datos de usuarios de esta manera, incluidos números de teléfono, fotos del perfil y estados de WhatsApp, infringe las normas del servicio de mensajería.