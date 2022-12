AI Manga: ¿cómo usar el filtro de moda que te convierte en un personaje de anime?

Desde hace algunos días, en las redes sociales se acaba de volver tendencia un filtro llamado AI Manga, que permite volver a las personas (incluso a sus mascotas) en personajes de un anime. Aunque es una función muy popular, muchos usuarios todavía no saben cómo usarla. Aquí te vamos a enseñar.

El filtro AI Manga lleva disponible unas semanas; sin embargo, solo podían usarlo cibernautas que vivían en Asia. Por fortuna, acaba de habilitarse para Perú y otros países de Latinoamérica. No obstante, hay algunos usuarios que han reportado que todavía les sigue apareciendo con error. ¿Qué deben hacer?

Si has querido utilizar este filtro y no has podido hacerlo, ya que te muestra un mensaje de error, lo más probable es que tu teléfono inteligente no sea compatible. Aquí hay dos opciones, la primera es esperar y probar en los días siguientes o usar el filtro desde el celular de un amigo, familiar u otra persona.

¿Cómo utilizar el filtro AI Manga?

No necesitas descargar aplicaciones extrañas para convertirte en un personaje de anime, ya que el filtro AI Manga está disponible en TikTok, la plataforma de videos cortos que puedes encontrar en App Store y Google Play Store. Una vez instalada, tienes que seguir estos sencillos pasos para emplearla:

1. Ingresa a TikTok y escribe AI manga en el buscador

2. Aparecerá el efecto en primer lugar. Para probarlo, debes pulsar el ícono de cámara

3. Si nunca has utilizado TikTok, vas a tener que otorgarle ciertos permisos para que funcione correctamente

4. En caso ya hayas subido algún video a la plataforma, se abrirá la cámara frontal de tu teléfono

5. Para volverte un personaje de anime, solo debes posar bien y pulsar en la pantalla

6. TikTok comenzará a hacer su trabajo, esto puede tomar unos segundos.

Adicionalmente, puedes grabar un video y añadirle una canción para compartirlo en la plataforma. También es posible cambiar a la cámara trasera para convertir en anime a tus amigos, familiares o compañeros de trabajo, incluso puedes hacerlo con tu perro, gato u otras mascotas.