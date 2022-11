Elon Musk publica foto del nuevo equipo de Twitter y usuarios le reclaman: ¿Y las mujeres?

Desde que Elon Musk se convirtió en el dueño de Twitter, luego de pagar 44.000 millones de dólares, han ocurrido varios cambios en la compañía. Además de deshacerse del antiguo CEO, el millonario ha despedido a miles de trabajadores de diferentes partes del mundo.

Hace algunos días, el fundador de Tesla y SpaceX utilizó su cuenta oficial para publicar una foto con su nuevo equipo de Twitter, sin imaginar que recibiría varias críticas, sobre todo de cibernautas que le preguntaron por qué no había mujeres entre sus trabajadores.

Las imágenes subidas por Elon Musk, que tienen más de 466.000 ‘likes’ en la plataforma, fueron tomadas en la sede de la compañía ubicada en San Francisco, California. Según el magnate, las fotografías fueron sacadas a la 1.30 a. m. luego de una intensa jornada.

Publicación realizada por Elon Musk. Foto: captura de Twitter

La publicación generó todo tipo de comentarios, algunos usuarios escribieron mensajes de apoyo, como el youtuber Matt Wallace, quien aseguró que “Elon Musk está haciendo más en Twitter con 50 empleados que Parag Agrawal (antiguo CEO de la compañía) con 8.000″.

Por otra parte, varios cibernautas le reclamaron a Elon Musk por la evidente falta de mujeres en su nuevo equipo de trabajo. Hasta el momento, el multimillonario no ha respondido sobre este tema.

“Entonces, ¿dónde están sus programadoras?. Las mujeres aportan mucho a la mesa, los equipos mixtos aportan más”, señaló la usuaria Tammy Rendle.

Mensajes contra falta de mujeres en la red social. Foto: captura de Twitter

“¿Twitter solo contrata hombres? Solo una mujer en esta multitud de hombres”, escribió, por su parte, la usuaria Nazrana G Yousufzai.

Mensajes contra falta de mujeres en la red social. Foto: captura de Twitter

“Primer pensamiento... ¿por qué tantos hombres? La diversidad de pensamiento es importante para el crecimiento de Twitter, especialmente internamente”, sostuvo la usuaria rileybeans.

Mensajes contra falta de mujeres en la red social. Foto: captura de Twitter

“¿Por qué no me sorprende que prácticamente no haya mujeres en esta foto? O personas con habilidades sociales…”, respondió Kerissa Massive.