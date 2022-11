Elon Musk habría querido ser CEO de Apple, pero Tim Cook le colgó el teléfono

Quizás no lo sepas, pero antes de que Elon Musk se convierta en el dueño absoluto de Twitter, trató de ser el CEO de otra compañía tecnológica importante. Estamos hablando de Apple; sin embargo, al director ejecutivo de aquel entonces, Tim Cook, no le gustó la idea y le colgó la llamada.

Según el libro “Power Play: Tesla, Elon Musk and the bet of the century”, escrito por el periodista Tim Higgins de The Wall Street Journal, este incidente sucedió en 2016, cuando la compañía del magnate sudafricano no la pasaba bien y surgió la posibilidad de que sea comprada por Apple.

De acuerdo con el texto, la presentación del Model 3 de Tesla se realizaría muy pronto; sin embargo, la empresa de Elon Musk se encontraba en serios problemas financieros. En una charla con el CEO de Apple, el magnate sudafricano le manifestó su interés de volverse el nuevo director ejecutivo tras la compra.

“Claro, cuando Apple compró Beats en 2014, se mantuvieron los fundadores, Jimmy Iovine y el Dr. Dre”, sostuvo Tim Cook, a lo que el fundador de Tesla le respondió: “No, CEO de Apple”. Al oír estas palabras, el director ejecutivo de la manzana se enojó y cortó la comunicación.

Elon Musk negó lo sucedido

Luego de que se publicara el libro, que incluía entrevistas anónimas a varios ejecutivos y exejecutivos de Tesla, Elon Musk utilizó sus redes sociales oficiales para negar que haya tenido esa conversación con el CEO de Apple; sin embargo, si reconoció que hubo interés en charlar.

Mensaje de Elon Musk. Foto: captura de Twitter

“Tim Cook y yo nunca nos hemos hablado ni escrito. Hubo un momento en el que solicité reunirme con él para hablar sobre la compra de Tesla por parte de Apple. No se propusieron condiciones de adquisición de ningún tipo. Se negó a reunirse. Tesla valía alrededor del 6% del valor actual”, sostuvo en Twitter.