Mark Zuckerberg podría monetizar WhatsApp para compensar pérdidas generadas por su metaverso

En 2014, Facebook (ahora llamada Meta) adquirió WhatsApp por 22.000 millones de dólares. Quizás no lo recuerdes, pero antes de su venta, la aplicación de mensajería instantánea poseía una suscripción anual de 1 dólar; sin embargo, Mark Zuckerberg decidió volverla una plataforma gratuita, lo que generó que su fama aumente de forma exponencial.

Pasaron los años y, contrario a lo que muchos creían, WhatsApp no ha añadido publicidad, como si ocurre en Facebook e Instagram, otras aplicaciones de Meta. Sin embargo, eso podría cambiar muy pronto, ya que el fundador de Facebook estaría pensando en monetizar la plataforma que, en la actualidad, es la que más usuarios tienen en el mundo.

Según detalla Genbeta, un portal especializado en tecnología, el nuevo y ambicioso proyecto de Meta (el metaverso) ha provocado un enorme gasto en la compañía estadounidense. Por ese motivo, Mark Zuckerberg estaría pensando en un plan de suscripción en Messenger y WhatsApp (sus apps de mensajería más importantes) para obtener ingresos.

“Hablamos mucho sobre las oportunidades a muy largo plazo como el metaverso, pero la realidad es que la mensajería comercial probablemente será el próximo gran pilar de nuestro negocio a medida que trabajamos para monetizar más WhatsApp y Messenger”, sostuvo el dueño de Meta a Reuters.

Aunque Mark Zuckerberg no brindó muchos detalles sobre la estrategia que seguirá, lo más probable es que no solo añada publicidad en la plataforma, sino que también es posible que cree planes de suscripción para que los usuarios de WhatsApp y Facebook Messenger tengan funciones exclusivas, es decir, que no van a estar disponibles para la versión gratuita.

Vale resaltar que esto no significa que WhatsApp dejará de ser gratis, sino que es una estrategia similar a la que utiliza Telegram. Recordemos que, a mediados del 2022, la aplicación de los hermanos Durov lanzó un plan de suscripción que permite subir archivos de hasta 4 GB, descargas más rápidas, transcripción de voz a texto, entre otras características especiales.

WhatsApp: ¿cómo cambiar tu tono de mensaje por el “Patito Onichan” de Osito Perú?

La aplicación de mensajería instantánea más popular en la actualidad, estamos hablando de WhatsApp, tiene varios trucos interesantes que la mayoría de usuarios no conoce. Uno de ellos está causando sensación en las redes sociales, sobre todo en Facebook, ya que permite cambiar tu tono de mensaje por cualquier sonido, incluso el “Patito Onichan” de Osito Perú, uno de los tiktokers del momento.

Quizás no lo conozcas, pero Osito Perú es uno de los influencers más populares de la plataforma. Actualmente, este personaje ha ganado más de 2 millones de seguidores, gracias a sus videos de ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response). Este tipo de clips tiene buena acogida en las redes sociales, ya que muchos cibernautas los consideran relajantes.