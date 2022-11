¿Cuáles son los riesgos de visitar sitios web para adultos?

No es un secreto que muchos usuarios suelen visitar páginas de webs de contenido para adultos. Aunque algunos de estos sitios son populares, no significan que sean 100% seguros. La mayoría de estos portales no solo recopilan datos, sino que también pueden exponerte a otros peligros que pueden resultar perjudiciales para tu dispositivo y la información que tienes en él.

En este sentido, para protegerte y no ser víctima de los ciberdelincuentes, debes conocer todos los riesgos a los que te exponer cuando visitas una web de contenido para adultos.

Propagan malware

Algunos de los sitios webs para adultos propagan malware. Aunque los virus pueden infiltrarse en cualquier página o aplicación, lo cierto es que la mayor parte de ellos están presentes en portales de contenido pornográfico.

La páginas para adultos no pueden usar Google AdSense y los servicios convencionales para ganar dinero, por lo que recurren a plataformas poco confiables y que pueden contener publicidad maliciosa.

Fraudes y estafas

Aunque la mayoría de páginas web de contenido para adultos muestran videos de forma gratuita, pero algunos sitios buscan que los usuarios paguen por una suscripción premium. Si accedes a ello, es probable que se empiecen a cobrar considerables cantidades de tu tarjeta de crédito.

Tus datos pueden filtrarse en la web

Los expertos en ciberseguridad señalan que si por alguna razón decides consumir este tipo de contenido, lo recomendable es que nunca crees un cuenta. Si te creas una cuenta es muy probable que tus datos e información caigan en manos de algunos de los millones de ciberdelincuentes que circulan por internet.

Puedes ser víctima de extorsión

Los ciberdelincuentes suelen infiltrarse en páginas desconocidas de contenido para adultos para estafar o extorsionar a los usuarios. Envían correos o advertencias falsas señalando que tienen fotos tuyas o que te grabaron visitando páginas pornográficas.