¿Qué aparatos eléctricos jamás debes mantener enchufados para evitar el “consumo fantasma”?

Millones de personas tienen en su vivienda un smart TV, una computadora u otros aparatos eléctricos, pero muchos de estos no son utilizados de la manera correcta debido a la mala costumbre de dejarlos enchufados a la corriente por varias horas cuando no los están usando. Esta acción genera un “consumo fantasma” que provoca un aumento significativo de la factura de luz. En este sentido, debes saber cuáles son los equipos que no debes dejar conectados mucho tiempo.

Muchos de los electrodomésticos que se utilizan hoy en día se utilizan con controles remotos. Los equipos de sonido, televisores y aires acondicionados se pueden prender a distancia y tienen un consumo de energía llamado stand by. Es decir, al igual que los microondas, teléfonos y computadoras, consumen energía en modo silencioso.

Según expertos, el consumo stand by puede representar hasta el 10% del consumo de energía en los hogares, dependiendo de la cantidad de electrodomésticos que se tenga y los que se dejen conectados por varias horas.

¿Qué es el “consumo fantasma” de electricidad y cómo evitarlo?

Aunque estén apagados o en stand by, muchos de los aparatos eléctricos que tienes en casa siguen consumiendo energía porque continúan conectados a la corriente y, por lo tanto, gastan electricidad. Esto provoca un “consumo fantasma” que puede aumentar de manera considerable el recibo de luz de nuestra casa.

La solución más fácil es acostumbrarnos a desenchufar todos los aparatos eléctricos que no estamos usando. Sin embargo, también debemos saber cuanta energía consumen los equipos que tenemos en casa, según información proporcionada por el Ministerio de Energía y Minas.

Televisores: los comunes en funcionamiento consumen 186 voltios. En espera utiliza 3,06 voltios. Apagado, aunque aún enchufado, gasta 2,88 voltios. Los LCD consumen 28 voltios encendidos, 1.38 cuando están en espera y 1,13 apagados y enchufados.

Computadora de escritorio: cuando está encendida y en uso consume 74 voltios, mientras que en stand by tiene un consumo promedio de 2,8 voltios. Sin embargo, el consumo de energía de los computadores puede elevarse altamente si el equipo está encendido con la pantalla apagada, llegando hasta los 73,9 voltios.

Computadora Notebook (laptop): totalmente cargada, encendida y en funcionamiento requiere unos 30 voltios. En funcionamiento y cargándose, 44 vatios. Apagada y enchufada, consume 8,9 voltios. El cargador solo enchufado hace lo propio con 4,42 voltios. Sin embargo, en espera o modo suspendido, el consumo podría elevarse hasta 15 voltios.

Equipo de sonido: apagado puede consumir 8,4 voltios, pero cuenta también con variaciones como luces, emisoras o relojes que pueden aumentar el consumo de electricidad a 14,4 voltios.

Cargador de teléfono celular: cuando carga, el smartphone consume entre 2 y 3 vatios, pero cuando se deja conectado sin que cargue recibe 0,26 voltios.

Impresora: este aparato en modo stand by tiene un consumo promedio de 5 voltios por hora.

Módem o router: uno de DSL funcionando llega a 5,37 voltios. Apagado y conectado es 1,37 voltios. El modem de cable usa 6.25 voltios cuando está en funcionamiento, así como 3,84 mientras está apagado y enchufado.

Escáner: en uso consume 9,6 voltios. Si sigue enchufado cuando no se emplea, continúa consumiendo 2,48 voltios.

Horno de microondas: es el aparato eléctrico que más energía consume, encendida y en funcionamiento llega a 1433 voltios. Si no está desenchufado, es 3,08 voltios. Sin embargo, si dejaste la puerta abierta y sigue enchufado, consume 25,79 voltios.

Cocina eléctrica: encendida suelen consumir 340 voltios, pero apagada y enchufada reporta 4,21 voltios.

¿Qué sucede si dejas tu laptop siempre enchufada?

El avance de la tecnología ha permitido que las baterías de las laptops sean cada vez más duraderas, por lo que señala es “absolutamente seguro y perfectamente normal” dejar la laptop conectada por largos periodos de tiempo.

Aunque mantener la laptop siempre enchufada no causa daños en el equipo, inevitablemente esta acción es causante del ‘consumo fantasma’ de energía eléctrica. Según reporta información oficial del Ministerio de Energía y Minas, la portátil en funcionamiento y cargándose consume 44 vatios. En espera, 15 voltios. Apagada y enchufada, consume 8.9 voltios. El cargador solo enchufado hace lo propio con 4.42 voltios.