WhatsApp Web: ¿cómo evitar miradas indiscretas cuando chateas desde la PC?

WhatsApp Web es la aplicación de mensajería que más usamos en nuestro día a día para comunicarnos con nuestros amigos y familiares. Por ello, puede suceder que, cuando usamos la plataforma desde la computadora, terceras personas se nos acerquen y vean el contenido de nuestros chats. Felizmente, existe un truco que nos ayudará a evitarlo. Aquí te lo explicamos.

A diferencia de un teléfono móvil, tener miradas espías en la PC es más fácil, simplemente por el tamaño de la pantalla, por lo que otras personas pueden ver lo que estás escribiendo en una conversación grupal o individual.

¿Cómo proteger nuestros chats en WhatsApp Web?

Por suerte, en WhatsApp Web podemos aplicar un sencillo truco que nos ayudará a difuminar el contenido de nuestros chats. No es necesario descargar o instalar programas extraños, ya que solo debes recurrir a una conocida extensión de Google Chrome.

La versión en concreto se llama WA Web Plus For WhatsApp y la podemos descargar desde la propia tienda de Chrome. Esta plataforma no solicita ningún tipo de permiso ni tampoco tiene publicidad invasiva. Por ello, puedes seguir estos pasos: