Caída de Instagram: usuarios reportan fallas en famosa aplicación

Instagram, una de las redes sociales más importantes de Meta, se encuentra experimentando fallas en Perú y otras partes del mundo, así lo han reportado varios usuarios de la plataforma en Twitter.

Alrededor de las 8.00 a. m. de este jueves 27 de octubre, se registraron los primeros reportes de la caída de la popular red social, tanto en su versión móvil como en la web, según el portal especializado DownDetector.

El mencionado sitio de reportes indica que el 69% de los usuarios ha reportado que no pueden iniciar sesión en su cuenta de Instagram, el 27% señala que la aplicación no carga y 4% no puede acceder al feed de la red social.

Caída de Instagram en Perú. Foto: DownDetector

Aunque la falla se detectó en diversos países del mundo, como Estados Unidos, España, México, Brasil, Australia y Japón, lo cierto es que el problema parece no haber afectado mucho a los usuarios de otras regiones. Por suerte, en el Perú, la cantidad de fallos reportados no ha sido muy alta, ya que solo internautas de Lima y Trujillo ha reportado tener problemas con Instagram.

Al momento, se espera que los administradores de la aplicación se pronuncien y corrijan los errores para que los internautas puedan navegar en la red social con total normalidad.