Apple lanza el nuevo iPad Pro 2022 (M2): la tablet que quiere ser casi una Mac

Luego del lanzamiento de los iPhone 14 durante el mes pasado, ahora Apple ha hecho oficial el estreno de los iPad Pro 2022 (M2), que llegarán en versiones de 11 y 12.9 pulgadas. La característica más destacada de estos dispositivos es la inclusión del nuevo procesador Apple M2, que le otorga la potencia parecida a la de una Mac.

Este nuevo chip, que también se encuentra en la MacBook Air 2022 y la MacBook Pro de 13 pulgadas, cuenta con una CPU de ocho núcleos (cuatro de rendimiento + cuatro de eficiencia) y una GPU de 10 núcleos, junto con un Neural Engine de 16 núcleos para máquinas, aprendizaje y cargas de trabajo de IA.

Según Apple, este procesador M2 tiene un rendimiento gráfico un 35% más rápido, el aprendizaje automático es un 40% mejor y un ancho de banda de memoria un 50% mayor que el M1 de la generación anterior de iPad Pro.

Los nuevos modelos de iPad Pro también admiten el desplazamiento con el Apple Pencil de segunda generación gracias a una pantalla táctil actualizada y iPadOS 16. Asimismo, ahora el lápiz se detecta hasta 12 mm por encima de la pantalla, lo que puede habilitar funciones adicionales dentro de las aplicaciones.

El iPad Pro tiene un gran angular de 12 megapíxeles y una cámara ultra angular de 10 megapíxeles. Foto: Apple

Asimismo, se ha revelado que tanto en el modelo de 11 pulgadas como en el de 12.9 pulgadas, la pantalla vuelve a ser Retina XDR. El brillo máximo es de 1.600 nits, con un contraste 1.000.000:1 y ProMotion, para actualizar la tasa de refresco de forma adaptativa hasta los 120 Hz.

Respecto al sistema fotográfico, el iPad Pro tiene un gran angular de 12 megapíxeles y una cámara ultra angular de 10 megapíxeles, mientras que la frontal TrueDepth es de 12 megapíxeles. También es compatible con Smart HDR y llega con un LiDAR.

Precios del iPad Pro 2022 (M2)

El modelo del iPad Pro de 11 pulgadas tendrá un precio a partir de US$ 799 para el modelo wi-fi y US$ 999 para la versión LTE. El de 12,9 pulgadas comienza en US$ 1.099 y los LTE, en US$ 1.299. Por separado, el Apple Pencil cuesta US$ 129.