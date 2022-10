¿Por qué mucha gente prefiere usar WhatsApp Plus pese a que podrían bloquear su cuenta?

Desde su lanzamiento en 2009, WhatsApp se volvió una de las apps de mensajería instantánea más populares del mundo. Tanta fue la fama de esta plataforma que Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y dueño de Meta, decidió adquirirla en 2014 por 19.000 millones de dólares.

Desde que Meta adquirió WhatsApp se comenzaron a añadir diversas funciones que se convirtieron en las favoritas de millones de usuarios. Entre las más solicitadas se encuentran los estados, llamadas de voz, videollamadas, posibilidad de eliminar mensajes enviados, entre otras.

Aunque WhatsApp posee características bastante útiles y sigue añadiéndolas, lo cierto es que muchos usuarios en la actualidad prefieren usar versiones piratas de esta aplicación que parecen inofensivas, pero que pueden poner en riesgo tu cuenta. ¿Por qué? Aquí te lo contamos.

¿Por qué muchos optan por usar versiones piratas de WhatsApp?

Actualmente, la internet está llena de MOD de WhatsApp que tienen una interfaz bastante similar a la aplicación de mensajería original, solo que con algunas modificaciones. En algunos casos, estas apps piratas tienen funciones adicionales que la versión original no posee.

WhatsApp Plus, GBWhatsApp, YoWhatsApp, WhatsApp Gold, WhatsApp Delta, entre otras aplicaciones similares, son los MOD más conocidos de WhatsApp, incluso hay medios que los promocionan, sabiendo que usarlos no es recomendable.

La popularidad de estas apps modeadas radica en que permiten tener más funciones; sin embargo, la mayoría de estas características extra suelen ser bastante polémicas o poco éticas, como saber a qué hora se conecta un amigo, conocer su ubicación, etc.

Hay varios MODs de WhatsApp en la internet. Foto: Malavida

¿Qué opina WhatsApp de los MOD?

A través de su blog oficial, Meta manifestó estar en contra de WhatsApp Plus, GBWhatsApp y otras versiones modificadas, incluso no dudó en alertar a los usuarios, ya que su cuenta podría ser suspendida, primero de forma temporal y luego de manera permanente.

“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras condiciones del servicio. No avalamos el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, señaló la compañía.

“Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra suspendida temporalmente, significa que estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida no empiezas a usar la versión original, podrías ser baneado permanentemente”, agregan.

Primero es una suspensión temporal, luego una permanente. Foto: Clarin

¿Por qué no debes usar WhatsApp Plus u otros MOD?

Ten en cuenta que WhatsApp Plus, GB WhatsApp, entre otros MOD, no se encuentran en Play Store, App Store u otras tiendas oficiales. Solo puedes descargarlos desde páginas poco confiables, lo que podría provocar que termines infectando tu teléfono con algún malware.

Por ejemplo, la compañía de ciberseguridad Kaspersky acaba de publicar un informe que revela que YoWhatsApp y WhatsApp Plus están infectados con un peligroso troyano llamado Triada, que puede robar tu información y cuentas bancarias.