Descubren que WhatsApp Plus y YoWhatsApp tienen un troyano que roba tus cuentas

Pese a que los desarrolladores de WhatsApp han alertado sobre los peligros de utilizar WhatsApp Plus, YoWhatsApp, GBWhatsApp, entre otros MODs, existen muchas personas que no dudan en instalarlos, debido a que cuentan con funciones que la aplicación original no tiene.

Por ejemplo, a diferencia de la app oficial, los MODs de WhatsApp permiten ver los mensajes borrados, bajar los estados de tus amigos, saber el momento exacto en que se conectan, ocultar el ‘escribiendo’ o que estás ‘en línea’, entre otras características muy populares.

Es poco probable que Meta añada estas funciones en WhatsApp, ya que muchas de ellas no son éticas. Si eres de los que han instalado estas apps piratas, debes saber que son un riesgo, no solo porque podrías perder tu cuenta para siempre, sino porque podrían hackearte.

Kaspersky, una famosa compañía de ciberseguridad, acaba de publicar un informe en el que alerta a los usuarios de YoWhatsApp y WhatsApp Plus que estos MODs están infectados con un peligroso troyano llamado Triada, que puede robar tu información y cuentas bancarias.

Así luce la interfaz de YoWhatsApp. Foto: AndroidPhoria

Según detalla AndroidPhoria, las versiones infectadas de YoWhatsApp y WhatsApp Plus vienen con un programa malicioso que puede robar los datos de tus apps financieras para dejarte sin ahorros. También es capaz de manipular tus cuentas de redes sociales para venderlas por internet.

De igual manera, este peligroso troyano puede espiar tus conversaciones (que no se encuentran cifradas de extremo a extremo) y hacerse pasar por ti para esparcir el malware a tus contactos y que ellos también salgan afectados.

YoWhatsApp y otros MODs son famosos por sus múltiples funciones extra. Foto: AndroidPhoria

“El usuario no solo pierde dinero, sino que también corre el riesgo de comprometer a sus contactos, a quienes los delincuentes pueden intentar escribir en nombre del usuario”, señaló Kaspersky en su documento.

Para finalizar, los expertos en ciberseguridad aconsejaron a los usuarios no utilizar aplicaciones modeadas y desinstalar aquellas que tienen. Lo recomendable es instalar solo aquellas de Play Store, App Store, entre otros sitios oficiales.